Primer chasco del Coruxo en O Vao

El Coruxo no le pudo dar una alegría a su afición en el primer partido oficial del equipo en el campo de O Vao. Con todas las diferencias, las sensaciones del partido ayer ante el Fabril son parecidas a las de otras temporadas, en las que el equipo se perdía en los primeros cuarenta y cinco minutos y trataba de recuperar el terreno perdido en la segunda parte.

Cierto es que el partido comenzó con una jugada que de acabar bien podría haber cambiado el partido, pero todo fue un espejismo. El Fabril dominó todos los registros del partido. Se hizo con el control del centro del campo y sabemos que el Coruxo tiene muchos problemas cuando no tiene el control del esférico. El centro del campo fue coruñés, y eso le permitió llegar con mucho peligro al área viguesa. Las dos primeras ocasiones acabaron en gol y cuando a los doce minutos te ves con dos goles de desventaja en el marcador es muy complicado reaccionar.

Javi Pereira hizo su primer cambio tras el descanso. Le dio entrada en la banda a Nacho Fariña y la verdad es que su presencia bien que se notó. El equipo recuperaba la verticalidad y la velocidad que había perdido en el primer tiempo, obligando al Fabril a tomar más precauciones defensivas.

Javi Pereira, entrenador del Coruxo, reconstruía el equipo con un triple cambio, uno por línea. El objetivo era cambiar el dibujo del equipo y recuperar los dos carrileros por banda que tan buen resultado le dio en la pretemporada.

A pesar de que el marcador no se movía, las sensaciones eran otras muy diferentes. El Fabril ya no tenía ni la alegría ni las facilidades del primer tiempo y, curiosamente, Ríos, el portero del filial blanquiazul, se convertía en el mejor jugador del partido.

Ríos llegó a despejar hasta cinco ocasiones claras de gol e, incluso, un balón se estrelló en el palo. Pero el gol seguía sin llegar.

La mejoría de la segunda parte fue importante. Solamente faltó el gol, pero el lastre de los primeros cuarenta y cinco minutos de juego pasó una factura que fue difícil sacarse de encima.

No es una derrota para alarmarse, pero sí para analizar los errores cometidos y recuperar el terreno perdido. El próximo fin de semana el equipo visita a un Astorga que todavía no conoce la victoria y que ha recibido cinco goles en dos partidos.