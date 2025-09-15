Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Portonovo se diluye en su visita a Celanova

REDACCIÓN

Ourense

Buen partido del Celanova en su presentación en el campo de San Lorenzo. Los ourensanos dominaron el encuentro desde el comienzo.

TEMAS

