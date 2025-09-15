Peku e Iago condenan al Choco

En un partido sin control y con múltiples ocasiones para ambos conjuntos, el balón parado acabó definiendo y permitiendo al Valladares sumar su segunda victoria de la temporada, convirtiéndose en el líder momentáneo de la categoría al ser el único que ha ganado sus dos partidos. En el lado contrario se sitúa el Choco, que aún no ha estrenado su casillero de puntos.