Peku e Iago condenan al Choco

El Valladares suma su segunda victoria y es el nuevo líder del grupo

Celebración del Valladares en un partido anterior. | |

Natxo Cabaleiro

Redondela

En un partido sin control y con múltiples ocasiones para ambos conjuntos, el balón parado acabó definiendo y permitiendo al Valladares sumar su segunda victoria de la temporada, convirtiéndose en el líder momentáneo de la categoría al ser el único que ha ganado sus dos partidos. En el lado contrario se sitúa el Choco, que aún no ha estrenado su casillero de puntos.

