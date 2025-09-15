Orio y Lagunak no dan margen a la sorpresa

No hubo sorpresas. En la segunda jornada de la Bandera de La Concha, los favoritos impusieron su ley. Las chicas de Arraún-Lagunak de San Sebastián ganaron su cuarta bandera (2021, 2023, 2024 y 2025) con la misma fuerza y superioridad que el domingo anterior. Sumados los dos tiempos alcanzaron 21.30:92, dejando a Tolosa con 21.48:44. Luego, Orio, Donostiarra, Hibaika, Hondarribia, Astillero y Zumaia.

En la final masculina se vaticinaba un gran duelo entre Orio y Ziérbena, que partían con el mismo tiempo (18:59), pero los aguiluchos amarillos enseguida pusieron proa de regata, liderando el primer largo. En la virada ya dominaban con 7 segundos. El segundo largo hacia tierra fue un calco. Ziérbena luchaba y combatía en cada palada para acercarse, pero Orio se mostró inalcanzable hasta cruzar la meta con 12 segundos por delante. Más atrás, Bermeo y Donostiarra. Orio conquista su 33ª bandera de La Concha, que no ganaba desde 2017. Aumenta su liderato sobre San Pedro, segundo con 15; Donostia y Hondarribia, terceros con 14 y a continuación, San Juan, 10, y un largo etcétera de campeones.

El remo gallego no pudo estar con algún equipo entre los ocho finalistas de La Concha, pero sí tuvo muchos remeros masculinos y femeninos en bancadas de equipos vascos.