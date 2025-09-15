Traineras | Bandera de La Concha
Orio y Lagunak no dan margen a la sorpresa
Koroibos
No hubo sorpresas. En la segunda jornada de la Bandera de La Concha, los favoritos impusieron su ley. Las chicas de Arraún-Lagunak de San Sebastián ganaron su cuarta bandera (2021, 2023, 2024 y 2025) con la misma fuerza y superioridad que el domingo anterior. Sumados los dos tiempos alcanzaron 21.30:92, dejando a Tolosa con 21.48:44. Luego, Orio, Donostiarra, Hibaika, Hondarribia, Astillero y Zumaia.
En la final masculina se vaticinaba un gran duelo entre Orio y Ziérbena, que partían con el mismo tiempo (18:59), pero los aguiluchos amarillos enseguida pusieron proa de regata, liderando el primer largo. En la virada ya dominaban con 7 segundos. El segundo largo hacia tierra fue un calco. Ziérbena luchaba y combatía en cada palada para acercarse, pero Orio se mostró inalcanzable hasta cruzar la meta con 12 segundos por delante. Más atrás, Bermeo y Donostiarra. Orio conquista su 33ª bandera de La Concha, que no ganaba desde 2017. Aumenta su liderato sobre San Pedro, segundo con 15; Donostia y Hondarribia, terceros con 14 y a continuación, San Juan, 10, y un largo etcétera de campeones.
El remo gallego no pudo estar con algún equipo entre los ocho finalistas de La Concha, pero sí tuvo muchos remeros masculinos y femeninos en bancadas de equipos vascos.
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- «He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema»