Los líderes confirmaron su victoria en el Ibérico

Segunda jornada del Campeonato Ibérico de Ilca Trofeo Xunta de Galicia, que significó la apertura definitiva de la 26ª Semana Abanca. Una jornada muy intensa con otras dos mangas celebradas en el campo de regatas de las Cíes, que valieron para reafirmar la general creada el sábado. Victorias en Ilca4 para el laserista del Real Club Náutico de Vigo Alejandro Pérez Alonso; para el regatista de Santa Uxía de Ribeira Bruno Iglesias, que mandó en Ilca6, y para Carlos González, del Real Club Náutico de A Coruña, que fue el dueño y señor del Ilca7. En resumen dos jornadas de vela preciosas, con vientos muy entablados en general del sudoeste en una banda de 8 a 10 nudos y que permitió celebrar las seis mangas previstas.

La Semana Abanca se marcha tras la cita viguesa a Ourense con la celebración del Open Ibérico de las especialidades de esquí náutico, wakeboard y wakesurf que se celebrará en la pista internacional del Miño en Cortegada el próximo fin de semana.