Los errores propios condenan al Villalonga
El Villalonga pagó ayer sus errores de la primera mitad con una derrota. Los celestes fallaron en dos ocasiones, en una falta lateral que aprovechó Álex Veloso tras un rechace y en una mala salida de balón que permitió lanzar una rápida transición que culminó Kevin. En la segunda mitad el gol de Iván Capelo dio esperanzas a los celestes, que asediaron la portería rival sin éxito.
Ficha Técnica:
1-2
Villalonga- Atlético Arnoia
Villalonga: Rodri, Borja (Maykel, m. 54), Mateo Lago, Manu Bugallo (Roi, m. 77), Wachi, Óscar Martínez, Romay (Martín, m. 46), Álex Fernández (Héctor, m. 71), Iago Portas, Cristian e Iván Capelo.
Atlético Arnoia: Borja, Iago Rodríguez, Sandro (Juan Pablo, m. 71), Nacho, Raúl (Carlos, m. 45 (Nogueiras, m. 76)), Álex Pérez, Álex Veloso, Gabri Losada, Manu Blanco, Rubén Arce (Miguel, m. 60) y Kevin (Hugo Viso, m. 71).
Goles: 0-1, m. 34: Álex González; 0-2, m. 43: Kevin; 1-2, m. 58: Iván Capelo de penalti.
