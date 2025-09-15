Los errores propios condenan al Villalonga

El Villalonga pagó ayer sus errores de la primera mitad con una derrota. Los celestes fallaron en dos ocasiones, en una falta lateral que aprovechó Álex Veloso tras un rechace y en una mala salida de balón que permitió lanzar una rápida transición que culminó Kevin. En la segunda mitad el gol de Iván Capelo dio esperanzas a los celestes, que asediaron la portería rival sin éxito.

Serafín Pérez "Sera" durante el encuentro de ayer en San Pedro / Iñaki Abella