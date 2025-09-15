Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los errores propios condenan al Villalonga

Un lance del encuentro disputado ayer en San Pedro.

Un lance del encuentro disputado ayer en San Pedro. / Iñaki Abella

R. A.

Vilalonga

El Villalonga pagó ayer sus errores de la primera mitad con una derrota. Los celestes fallaron en dos ocasiones, en una falta lateral que aprovechó Álex Veloso tras un rechace y en una mala salida de balón que permitió lanzar una rápida transición que culminó Kevin. En la segunda mitad el gol de Iván Capelo dio esperanzas a los celestes, que asediaron la portería rival sin éxito.

Serafín Pérez &quot;Sera&quot; durante el encuentro de ayer en San Pedro

Serafín Pérez "Sera" durante el encuentro de ayer en San Pedro / Iñaki Abella

Ficha Técnica:

1-2

Villalonga- Atlético Arnoia

Villalonga: Rodri, Borja (Maykel, m. 54), Mateo Lago, Manu Bugallo (Roi, m. 77), Wachi, Óscar Martínez, Romay (Martín, m. 46), Álex Fernández (Héctor, m. 71), Iago Portas, Cristian e Iván Capelo.

Atlético Arnoia: Borja, Iago Rodríguez, Sandro (Juan Pablo, m. 71), Nacho, Raúl (Carlos, m. 45 (Nogueiras, m. 76)), Álex Pérez, Álex Veloso, Gabri Losada, Manu Blanco, Rubén Arce (Miguel, m. 60) y Kevin (Hugo Viso, m. 71).

Goles: 0-1, m. 34: Álex González; 0-2, m. 43: Kevin; 1-2, m. 58: Iván Capelo de penalti.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents