Un descuento de montaña rusa

Primer punto de la temporada para el Gran Peña en un partido entretenido e intenso que se revolucionó en el tiempo de descuento.

El choque comenzó con dominio posicional del conjunto local, pero sin llegadas claras a la meta rival. Había aproximaciones, pero sin remates a portería, hasta que a partir del minuto 30 fue el Arosa el que comenzó a dominar el juego. Así, llegó el descanso.

Tras el paso por vestuarios, parecía que el Arosa salía mejor, pero en la primera ocasión del Gran Peña, Coira remachó a portería el rechace del meta local a un disparo de Cellerino. 1-0, min. 48.

A medida que avanzaba el choque, el conjunto visitante fue encerrando en su campo al Gran Peña, que comenzó a sufrir. Luis Castro, Seijo y Rey tuvieron sus opciones para empatar el partido, pero el equipo local se iba sacudiendo como podía ese bombardeo sobre el área. Y cuando parecía que ya poco más iba a pasar, llegó la locura.

En el minuto 90, Gabri Palmas logró el empate, al rematar de cabeza un saque de esquina y la decepción llegó a la grada local. Aún quedaba el descuento, que no pudo estar más interesante.

En el 90+3, el Arosa le dio la vuelta al partido, cuando Rivera consiguió el segundo tanto con un fantástico lanzamiento por la escuadra. Parecía que ya no habría opciones y que se escaparían los tres puntos que el Gran Peña tenía en la mano sólo unos minutos antes, pero un par de minutos después, Iker remató un centro en el segundo palo y estalló la felicidad en Barreiro.

Un primer punto que le sirve a los de Barreiro para estrenar su casillero de puntos y, de esta manera, abandonar la zona baja de la clasificación. El próximo fin de semana, el Gran Peña visita a un Montañeros que en estas dos primeras jornadas del campeonato se está convirtiendo en una de las sorpresas del campeonato, al sumar dos victorias en otros tantos encuentros.