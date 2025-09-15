El City continúa como rey de Mánchester

Otra temporada más y nada cambia. El Manchester City es el rey de la ciudad de Mánchester. Con los goles de Phil Foden, que está de vuelta, y de Erling Haaland, además de un partidazo de Jeremy Doku, los de Pep Guardiola volvieron a vencer a sus vecinos con relativa sencillez (3-0).

El United, que varios años después llegaba al Etihad por primera vez por delante en la tabla, volvió a ser un equipo sin alma y sin valentía para poner en apuros a un City que, sin ser perfecto, aún domina estos enfrentamientos como si les tuviera comida la moral.

Ni veinte segundos había pasado cuando Erling Haaland tuvo la primera ocasión clara de gol, un remate cruzado que por poco no sorprendió a Bayindir, que no tardará en perder la titularidad contra Senne Lammens. Fue una declaración de intenciones a la que no contestó el United y en el minuto 18 llegó el primer picotazo.

Doku se zafó de Luke Shaw en la frontal rompiéndole la cintura y centró. Su primer intento rebotó en la espalda de un central y la pelota le volvió al belga, que cayéndose lo probó de nuevo, encontrando esta vez la cabeza de Foden. En su primera titularidad este año, el canterano del City pidió paso y se señaló el escudo antes de fundirse con la grada.

Al United aún se le esperaba y no fue hasta el inicio de la segunda parte cuando empezó a crear un ligero peligro, obligando a Haaland a despejar balones de su área como si fuera el tercer central del equipo.

Cuando mejor estaban los de Rúben Amorim, el City logró una de las mejores combinaciones de lo que va de temporada. O’Reilly le tiró un caño a Manuel Ugarte en la línea de cal, Foden tiró una elástica con pase para Doku y el belga filtró dentro del área para la carrera de Haaland, que superó con su disparo a Bayindir.

Partido sentenciado. Más aún cuando Gianluigi Donnarumma se presentó ante el Etihad con una estirada magistral a volea de Bryan Mbeumo. El meta italiano, que apunta a ser el titular de Guardiola en detrimento de James Trafford, recibió las felicitaciones de todos sus compañeros porque con esa parada acababa de apagar cualquier intento de remontada de un Manchester United que poco a poco fue muriendo hasta que Haaland lo remató.

Con todo el United en el campo del City, entre Shaw, Maguire y Ugarte perdieron la pelota y le dejaron a Bernardo Silva que encontrara a Haaland. El noruego recorrió medio campo en solitario para batir de nuevo a Bayindir. Cinco goles ya para el atacante escandinavo en este inicio de temporada, lo que le permite colocarse cómodamente líder de la Bota de Oro.