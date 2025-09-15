El Cented mantiene a salvo el gol de Ocampo
REDACCIÓN
Ourense
Primera victoria de la temporada del Cented Academy, que derrotó al Umia ante su afición. El partido se resolvió muy pronto, cuando a los siete minutos de juego Ocampo aprovechó su oportunidad para marcar el gol de la victoria.
