Un buen Atios continúa sumando

REDACCIÓN

Ourense

El Atios sumó un importante punto en un campo complicado como el de A Moreira en Xinzo de Limia. Fue un partido de alternativas, con dos equipos que trataron de buscar la portería contraria, pero sin descuidarse en defensa.

