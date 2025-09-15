Bilyi sobrevive a un precioso pulso

El Cortizo ha conquistado su tercera Volta a Galicia consecutiva y de la misma forma que en las dos ocasiones anteriores. El triunfo de la escuadra dirigida por Marcos Serrano no se decidió hasta los metros finales. Maksym Bilyi tuvo que superar una situación límite en Ferrol. El portugués João Silva (Porminho) amenazó con voltear la clasificación general pero no pudo culminar su asalto. Se quedó a ocho segundos en un desenlace de infarto. En el muelle de Curuxeiras se impuso el alicantino Daniel Cepa (Caja Rural - Alea).

Cepa se lo mereció. Fue el más combativo en la cuarta y última etapa, que arrancó desde la Praza de Armas departamental. El Caja Rural, con Dario Giuliano en segunda posición general, movió pronto sus fichas. Antonio González saltó para conectar con una escapada previa de once corredores durante la ascensión al Alto de Moeche, de 3ª categoría. Su renta máxima de 45 segundos llegó a situarlo como líder virtual.

La aventura terminó a la hora de carrera. El pelotón galopaba a 44,6 km/h. Después se consolidó un grupo que incluía a Cepa y al argentino Bernardo Cambareri (Lasal Cocinas-Grupo ODL-Craega). Con una ventaja de dos minutos, en el Alto da Bailadora, de 3ª categoría, atacó Cepa para quedarse en compañía de Emilio Llopis (High Level-Gsport). Luego se les unirían Aimar Alarcia (Telco Maderas) y William Kirkham (Torres Sobato), impulsados por Mateu Estelrich (Supermercados Froiz).

A Bilyi no le inquietaba nadie del quinteto. Sí Silva, séptimo de la general a 26 segundos, que se escapó en la segunda vuelta al circuito con meta en Curuxeiras, enlazó con la cabeza de carrera y siguió apretando. Sólo Cepa y Estelrich lo pudieron seguir, sin colaborar con él. Llegó a disponer de 35 segundos de ventaja, lo que obligó a Bilyi a asumir la caza en el Alto da Bailadora, además de responder a ataques de Giuliano y del ruso Viacheslav Ivanov (Technosylva).

Quedaban ocho kilómetros de un pulso vibrante entre Silva y Bilyi. El luso entró en el último kilómetro con 20 segundos de ventaja, que la bonificación hubiera podido elevar a 30. Pero sólo pudo ser tercero, por detrás de Cepa y Estelrich, sumando 4. Bilyi se exprimió para reducir ese margen a 14 segundos.

Los otros ganadores fueron Jesse Maris (Technoslylva) en la Montaña, Cepa en las Metas Volantes, Ángel Maneiro (Supermercados Froiz) como primer gallego y Giuliano como mejor sub 23. Caja Rural fue la mejor escuadra.