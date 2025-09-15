El Areas golpea con rapidez

El Tyde cayó derrotado en su primer partido en Preferente como locatario de la temporada, en un choque que los visitantes decidieron en los primeros 20 minutos. Y es que casi no hubo tiempo ni para sentarse en la grada y el Areas ya se había adelantado en el marcador, con gol de Cuevas. Se le ponía el partido cuesta arriba a los locales y mucho más, cuando poco después llegó el segundo (Víctor) y en el minuto 20, Juan Vila logró el tercero.

Un duro golpe para el equipo que dirige Gelo, que poco a poco comenzó a tomar el mando sobre el terreno de juego y así dispuso de dos o tres ocasiones claras que podrían haberle metido en el partido. Pero no hubo acierto en los últimos metros y el colegiado tampoco señaló un penalti muy reclamado por la grada. Al descanso, 0-3.

La segunda parte estuvo más igualada, pero la diferencia en el marcador era muy importante, y el Areas se mostró como un equipo veterano, con buena salida de balón, que supo manejar el choque para no sufrir.