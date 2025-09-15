Fútbol | Preferente Galicia Sur
El Alertanavia aprovecha su momento
Dos zarpazos de los vigueses tras sendos robos de balón le dan el triunfo ante el Beluso
El Alertanavia se impuso por 1-2 al Beluso en un encuentro decidido por dos zarpazos visitantes, que supieron explotar su momento para llevarse los tres puntos. El duelo comenzó con equilibrio entre una escuadra que intentaba proponer y otra que presionaba arriba para robar. Con todo, las dos únicas ocasiones llegaron a balón parado para los locales en sendos remates de Millán y Vivi.
En la reanudación el Beluso pareció asentarse más y Pasto dispuso de la mejor oportunidad al regatear a Santi y ver cómo su remate era sacado por un defensa. Acto seguido un robo del Alertanavia se convirtió en una rápida acción culminada por Corbillón. Diez minutos después sentenciaban los vigueses en una acción similar de Somoza. Parada recortó pero sin tiempo para más.
FICHA TÉCNICA:
1-2
Beluso - Alertanavia
CD BELUSO: Íker; Parada, Christian, Bruno, Iván (Álex Fernández, minuto 84), Vivi (Pasto, minuto 60), Jardí, Millán, Raúl Paredes (Barre, minuto 84), Moledo (Abraham, minuto 60) y Freire (Ortube, minuto 60).
ALERTANAVIA: Santi; Mario, Miguel, Posada (Dani, minuto 76), Somoza (Nico, minuto 84), Breixo (Iván, minuto 76), Lourido, Corbillón, Nogueiras, Diego (Tielas, minuto 62) y Aarón.
GOLES: 0-1, minuto 57: Corbillón. 1-1, minuto 68: Somoza. 1-2, minuto 90: Parada.
INCIDENCIAS: La plantilla del Beluso juvenil campeón de Copa en 1978 hizo el saque de honor. Se guardó un minuto de silencio por la muerte de uno de ellos, Chiquito.
