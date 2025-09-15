El Alertanavia aprovecha su momento

El Alertanavia se impuso por 1-2 al Beluso en un encuentro decidido por dos zarpazos visitantes, que supieron explotar su momento para llevarse los tres puntos. El duelo comenzó con equilibrio entre una escuadra que intentaba proponer y otra que presionaba arriba para robar. Con todo, las dos únicas ocasiones llegaron a balón parado para los locales en sendos remates de Millán y Vivi.

En la reanudación el Beluso pareció asentarse más y Pasto dispuso de la mejor oportunidad al regatear a Santi y ver cómo su remate era sacado por un defensa. Acto seguido un robo del Alertanavia se convirtió en una rápida acción culminada por Corbillón. Diez minutos después sentenciaban los vigueses en una acción similar de Somoza. Parada recortó pero sin tiempo para más.

FICHA TÉCNICA: