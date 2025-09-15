La alegría le dura muy poco al Porriño
REDACCIÓN
Ourense
Al Porriño se le escaparon dos puntos en su visita a Monforte. El partido se puso de cara con el gol de Izan, pero la alegría le duró tan solo ocho minutos, hasta que empató el Lemos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Convierten un galpón en Alcabre en una casa con churrasquera y el baile del PXOM deja en el aire la piqueta
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Rueda cifra en 870 las edificaciones en el litoral gallego ahora vacías que podrán tener un nuevo uso
- Los bomberos trabajan desde hace horas en un incendio en un establo de Ricardo Mella, en Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- «He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema»