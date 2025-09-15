Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La alegría le dura muy poco al Porriño

REDACCIÓN

Ourense

Al Porriño se le escaparon dos puntos en su visita a Monforte. El partido se puso de cara con el gol de Izan, pero la alegría le duró tan solo ocho minutos, hasta que empató el Lemos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents