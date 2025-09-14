El Teis conquista su primera Copa Vigo femenina

El Club Deportivo Teis, de 3ª Autonómica, se llevó la XII Copa Vigo de fútbol femenino, patrocinada por el Concello, y que se disputó en el Federativo de Coia con notable presencia de público en las gradas y buena organización de la RFGF.

El conjunto de A Guía, que ha optado por denominarse «As Teisas» en redes sociales para promocionar el equipo femenino, superó al Club Deportivo Valladares (2ª Autonómica), que contaba con varias jugadoras campeonas del torneo el año pasado con As Celtas B.

Las de Miguélez sorprendieron porque al descanso perdían 0-1 ante el Valladares (gol de Lucía Vila, minuto 30). De hecho, en la segunda parte el equipo de Telmo González se colocaba con un favorable 0-2 tras aprovechar un balón muerto en el área después de saque de esquina (Adriana Poceiro, minuto 53).

Pero el Teis, con el grueso del Casablanca que logró el ascenso a 1ª Autonómica, no perdió la fe mientras el Valladares se olvidaba de construir y su zaga solo buscaba el achique de balones sin sentido. Así, dos errores groseros, uno de su portera, Paula González, y otro de su zaguera Estela Rial, metieron al Teis en el partido con goles de Anouk Soto (1-2, min. 65) y Laura López (2-2, min. 75). El empate, un zurdazo imparable por la escuadra. Dos malos despejes penalizaron al Valladares llevando las tablas al marcador.

Después, el choque fue otro. El Teis siguió insistiendo mientras las blanquiazules habían perdido posición y genio. Y con el partido enfilando los penaltis, una jugada ensayada al borde del área cambiaba la historia: el Teis marcaba el 3-2 al tercer remate consecutivo (Sofía Caride, minuto 90).

El equipo campeón se lleva un premio de mil euros, por 500€ el subcampeón. A la Copa Vigo le queda ahora conocer el campeón masculino. Los finalistas saldrán de las semifinales de este miércoles: Colegio Hogar-Valladares (21:00, A Pirucha) y Racing de Castrelos-Alertanavia (21:30, Monte da Mina). La final, el 8 de octubre en el Federativo de Coia.