El EncestaRías presume del cartel más lujoso

El baloncesto europeo tiene una cita histórica en Pontevedra. La décima edición del Torneo EncestaRías convertirá a la ciudad en la capital del basket continental los días 19 y 20 de septiembre, con un cartel único en España que la coloca a la altura de las grandes urbes europeas, al reunir en un mismo fin de semana a tres equipos Euroliga junto al máximo representante del baloncesto gallego.

Real Madrid, Baskonia, Valencia Basket y Río Breogán protagonizarán el torneo más ambicioso jamás celebrado en la provincia. Tres equipos de Euroliga y el máximo representante gallego se medirán en el Pabellón Municipal de Pontevedra, en un fin de semana que quedará grabado en la memoria de los aficionados. Para Diego Doval, presidente de la Asociación EncestaRías, «esta décima edición es un auténtico hito».

El torneo arrancará el viernes 19 con dos semifinales de primer nivel: Baskonia-Valencia (18:45) y Río Breogán-Real Madrid (21:15). El sábado 20 será la gran jornada final: tercer y cuarto puesto (18:00) y final (20:30).

La expectación es creciente. No solo se percibe en Pontevedra, sino también entre los numerosos aficionados que se desplazarán desde distintas ciudades para vivir este acontecimiento histórico. El ambiente será el de las grandes citas europeas.

Presentación en la Peregrina

Como preludio, el miércoles 17 a las 12:30 horas, la Plaza de la Peregrina será el escenario de la presentación oficial del torneo. En el acto se descubrirá al padrino del X EncestaRías y se desvelará una sorpresa especial con la que la organización quiere celebrar sus diez años de historia.

La venta de entradas y abonos avanza a gran ritmo, aunque todavía quedan disponibles en formato físico y online. Se pueden adquirir en ataquilla.com y en los puntos de venta físicos: tiendas Goleada y Socel (Pontevedra) y Mobu Deportes (Vilagarcía). El X Torneo EncestaRías reafirma su condición de referencia en el baloncesto de verano.