Máxima eficacia del Alondras

El Alondras se estrena en casa con una victoria ajustada gracias a un tempranero gol de Barreiro. Los cangueses lograron los tres puntos haciendo lo justo, a pesar de jugar con un hombre más desde el minuto 41 de juego.

El lamentable estado del césped de O Morrazo, por la promesa incumplida del concello de renovar el campo, no ayudó en nada a ver algo atractivo. Lo único decente la jugada del único gol. Una transición rápida la finalizaba Barreiro.

Tras el tanto alondrista, el partido fue a menos. Una falta al borde del área de Yelco y un remate poco eficaz de Martín Rafael serían lo único destacado en ataque por parte de los cangueses. Pecó el Alondras ya con superioridad numérica de valentía y velocidad en el juego para ir a por un segundo gol que pudiera sentenciar el encuentro. El Noia no buscó encerrarse aunque no causaba ningún peligro en acciones ofensivas.

Un cabezazo de Luismi tras un saque de esquina fue lo más cerca que estuvo el conjunto local de ampliar el marcador. Sin más, segunda victoria del Alondras en este comienzo de Liga que lo mantiene invicto e imbatido.