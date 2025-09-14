Joel Ribeiro, del CPA Gondomar, se ha proclamado campeón de patinaje artístico sobre ruedas en el Europeo que se está celebrando en la localidad italiana de Trieste. El gondomareño, en la modalidad de solo danza, se consagra como el talento más rutilante de su generación.

Joel Ribeiro «sufre» la fiebre del oro

El jueves, en el programa de style dance, había adquirido más de once puntos de diferencia sobre el italiano Alessandro Grossi (68,06 por 57,02). Por detrás de ellos dos, otro español, Joan Jardi Marco (56.44). Completaban la prueba el portugués Francisco Nogueira (55.21), el también italiano Abramo Rocca (53.70), el luso Martin Santos (47.54) y el francés Matt Brisset (43.41).

Ribeiro tenía que atar su victoria en el programa libre y no falló, incrementando de hecho su ventaja. Con 154.44, dejó por detrás a Grossi (129.46), Marco (125.24), Nogueira (123.20), Rocca (121.52), Santos (104.19) y Brisset (95.68). Sus rivales tuvieron que admitir la gran superioridad del gallego.

«La verdad que el objetivo era ganarlo y así fue», indicaba Joel a la conclusión. Plata en 2024, se había exigido mucho esta temporada y había probado su progresión ganando el Campeonato de España en junio y una Copa del Mundo también en Trieste. «Esto supone un orgullo para mí y para todo el equipo que me acompaña cada día en el camino hacia el Mundial de China (17-27 de octubre). Nos volvemos mi entrenador (David Figueroa) y yo de Trieste con muy buen sabor de boca y muchas ganas de trabajar este último mes hasta la cita final en la que buscamos el quinto oro de la temporada».