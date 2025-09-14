El Gran Peña quiere recuperar sensaciones ante el Arosa

El debut del Gran Peña ante su afición (18:15 horas, Barreiro) mide la capacidad de reacción de los de Lavadores tras el mal resultado cosechado la semana pasada en Arteixo (4-1). Reciben a un Arosa que se llevó la victoria en la primera jornada ante el Silva (2-1), pero con muchos problemas. No ganar significaría meterse en apuros desde el comienzo.

En lo que a Preferente Futgal se refiere, la jornada cuenta con un apasionante derbi en Santa Mariña entre el Choco y el Valladares a partir de las 17:30 horas. El Álvarez Durán de Tui será el escenario de otro derbi entre el Tyde y el Areas a partir de las 18:00. Por su parte, el Alertanavia se enfrena en As Laxes al Beluso a partir de las 17:30. Mientras, el Atios quiere seguir en lo más alto sumando los tres puntos en Xinzo ante el Antela (17:30). El Porriño, mientras tanto, visita al Lemos en A Pinguela (17:00).