El Coruxo quiere cimentar una gran campaña con un primer triunfo en O Vao

El Coruxo se presenta ante su afición en el campo de O Vao con el punto en las alforjas logrado el pasado fin de semana en Langreo. El equipo entrenador por Javi Pereira recibe a un Fabril Deportivo que ha mantenido el bloque de la temporada pasada. Un hecho que se reflejó en la contundente victoria de la semana pasada ante el Burgos Promesas.

Los vigueses han trabajado con mucha intensidad a lo largo de la semana. El técnico vigués comienza a ver lo que quiere de su equipo, aunque les sigue insistiendo en que «el otro día en Langreo nos faltó un poquito de valentía, sobre todo para lo que hacemos en los entrenamientos y lo que se ve en los partidos. Quiero que no exista el miedo a fallar, que sean valientes. Tenemos que ser un equipo vertical, tenemos que intentar hacer lo que hacemos en el día a por mucha presión, entre comillas, que pueda haber y por el hecho de jugar un partido en Segunda REF. Que se intente, que no hay problema en ninguno por el hecho de fallar. Tenemos que ser valientes», insiste una y otra vez.

Sobre el partido de esta tarde ante el Fabril Deportivo en el campo de O Vao, el entrenador del Coruxo indica que «el Fabril lleva trabajando con Manuel Pablo desde el año pasado. Al final le da una base y, además, no tuvo una renovación tan profunda como a lo mejor otros. Lo más importante para mí es que jugamos en casa y eso al final tiene que ser un aliciente para nosotros. Uno de los objetivos que nos marcamos esta temporada es intentar que se escapen los menos puntos posibles de O Vao. Gran parte del éxito de la temporada pasa por eso, por sentirnos cómodos en O Vao, sentirnos cómodos con nuestra gente y competir. Si no se puede ganar, que los puntos que se escapen de aquí sea porque ellos lo hacen muy bien. Que les cueste mucho sacar puntos de aquí. Eso tiene que ser una de nuestras señas de identidad».

HORA: 17 horas.

CAMPO: O Vao.