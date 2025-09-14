A Coruña, Ribeira y Vigo enseñan la proa

Primera jornada del Campeonato Ibérico de Ilca en el campo de regatas de las Islas Cíes, con unas buenas condiciones de viento y mar: 11 nudos del sudoeste y marejadilla. Se completaron las tres mangas previstas para las tres categorías en liza.

En el Trofeo Gadis de Ilca 4 la mejor parte por el momento se la lleva el laserista del Real Club Náutico de Vigo Alejandro Pérez, que manda en la general. En las otras dos categorías son líderes dos coruñeses. En el Coca Cola de Ilca 6 ocupa el primer lugar Bruno Iglesias, del Club Náutico Deportivo de Ribeira. Carlos González, del Real Club Náutico de A Coruña, hace lo propio entre los que compiten en la clase olímpica masculina, la Vanguard de Ilca7.

Para hoy domingo, segunda jornada en aguas viguesas con inicio al filo de las 11:00. La ceremonia de clausura será a las 17:00 en el coqueto Club Marítimo de Canido, que precisamente ha estrenado su remodelación con ocasión del comienzo de la Semana Abanca.