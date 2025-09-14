24-25 Replasa Beti-Onak - Conservas Orbe Zendal Porriño BETI-ONAK: Zamora, Alaitz, Casasola (9), Ayelen (1), Brasil (1), Fernández-Agustí (1), Aileen, Luzuriaga, Sans (4), Gutiérrez (2), Ventura, Encinas. Zalguiri (1), Tardío, Ubitarte, Canas (5). ORBE ZENDAL: Palomo, Mallo (4), Zhukova (2), Bono (5), Campo, Rodrigues, Pestana (5), Zsembery, Rial (1), Buforn (3), Prelchi (1), Manterola (1), Laguna (3).l PARCIALES: 2-1, 6-3, 8-6, 11-7, 12-9, 14-10 (DESCANSO), 16-11, 18-16, 20-19, 22-21, 22-21, 24-25.

«Tenemos que jugar con autoestima», había arengado Isma Martínez antes del partido. El remodelado Orbe Zendal, en fase de acoplamiento y lastrado por las bajas, visitaba al Beti-Onak, que ha gastado sus dineros para acceder a la clase alta. Entre sus inversiones, Casasola, bombardera en Porriño durante años. Nueve goles anotó la argentina. Su brazo mantuvo por delante a las navarras durante 40 minutos. Ganó el Orbe Zendal, sin embargo. Se impuso a la ley del ex y a la rutina. Lo impulsó el amor propio, que es siempre el más necesario.

Isma, sin Aitana por lesión y Juliana por aclimatación, con Aroa tocada por un percance de tráfico, compuso el puzle de la primera línea con sus escasas piezas. Tuvo que exprimir a Buforn, Mallo y Bono. Aligeraba el desgaste con un cambio ataque-defensa que intentaba blindar el centro con sus pivotes, Zhukova y Prelchi, también atacantes en primera oleada.

La disposición no carburó en estático. Tras un intercambio de rachas (2-0, 2-3, 6-3), el Beti-Onak se estabilizó en una ventaja de entre cinco y dos goles. Nada varió al punto de convertirse en rutina, que asesina cualquier entusiasmo. Pero a Isma Martínez siempre le queda algún recurso, incluso cuando su chistera parece agotada.

Ordenó el técnico un 5.1 agresivo con Laguna de adelantada que se le indigestó al Beti-Onak. Escalaron las porriñesas, alimentadas por sus extremos, hasta el infierno del casi. Cinco veces atacaron para igualar. «Hay que quererse mucho», debió decirles Isma en su último tiempo muerto. Bono y sobre todo Buforn, desacertadas hasta entonces, captaron el mensaje. Lideraron esa última avalancha que les dio la iniciativa desde el 23-24 y ya no la cedieron pese a un último ataque local, resuelto con un golpe franco estéril.