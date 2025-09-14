Balonmano | División de Honor Femenina
Hay que quererse mucho
Gran remontada porriñesa tras ir a remolque durante 40 minutos
24-25
Replasa Beti-Onak - Conservas Orbe Zendal Porriño
BETI-ONAK: Zamora, Alaitz, Casasola (9), Ayelen (1), Brasil (1), Fernández-Agustí (1), Aileen, Luzuriaga, Sans (4), Gutiérrez (2), Ventura, Encinas. Zalguiri (1), Tardío, Ubitarte, Canas (5).
ORBE ZENDAL: Palomo, Mallo (4), Zhukova (2), Bono (5), Campo, Rodrigues, Pestana (5), Zsembery, Rial (1), Buforn (3), Prelchi (1), Manterola (1), Laguna (3).l
PARCIALES: 2-1, 6-3, 8-6, 11-7, 12-9, 14-10 (DESCANSO), 16-11, 18-16, 20-19, 22-21, 22-21, 24-25.
«Tenemos que jugar con autoestima», había arengado Isma Martínez antes del partido. El remodelado Orbe Zendal, en fase de acoplamiento y lastrado por las bajas, visitaba al Beti-Onak, que ha gastado sus dineros para acceder a la clase alta. Entre sus inversiones, Casasola, bombardera en Porriño durante años. Nueve goles anotó la argentina. Su brazo mantuvo por delante a las navarras durante 40 minutos. Ganó el Orbe Zendal, sin embargo. Se impuso a la ley del ex y a la rutina. Lo impulsó el amor propio, que es siempre el más necesario.
Isma, sin Aitana por lesión y Juliana por aclimatación, con Aroa tocada por un percance de tráfico, compuso el puzle de la primera línea con sus escasas piezas. Tuvo que exprimir a Buforn, Mallo y Bono. Aligeraba el desgaste con un cambio ataque-defensa que intentaba blindar el centro con sus pivotes, Zhukova y Prelchi, también atacantes en primera oleada.
La disposición no carburó en estático. Tras un intercambio de rachas (2-0, 2-3, 6-3), el Beti-Onak se estabilizó en una ventaja de entre cinco y dos goles. Nada varió al punto de convertirse en rutina, que asesina cualquier entusiasmo. Pero a Isma Martínez siempre le queda algún recurso, incluso cuando su chistera parece agotada.
Ordenó el técnico un 5.1 agresivo con Laguna de adelantada que se le indigestó al Beti-Onak. Escalaron las porriñesas, alimentadas por sus extremos, hasta el infierno del casi. Cinco veces atacaron para igualar. «Hay que quererse mucho», debió decirles Isma en su último tiempo muerto. Bono y sobre todo Buforn, desacertadas hasta entonces, captaron el mensaje. Lideraron esa última avalancha que les dio la iniciativa desde el 23-24 y ya no la cedieron pese a un último ataque local, resuelto con un golpe franco estéril.
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- La lectura y el debate conquistan Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Un pesquero portugués solicita auxilio frente a la Costa da Vela
- Relevo en la sala de profesores
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos