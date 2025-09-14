El Celta Femxa Zorka continúa creciendo

95-63 Celta Femxa Zorka - Esgueira CELTA FEMXA ZORKA: Menéndez (11, Rodríguez (3), Boquete (8), Kelliher (26), Cabrera (20) -cinco inicial- Vizmanos (16), Bermejo (9), Cabello (0), Vidal (0) y Salinas (2). ESGUEIRA: Raimundo (17), Kosoreva (6), Silva (0), Obiazor (2), Reynolds (13) -cinco inicial- Espíndola (0), Marqués (3), Djaló (4), Pires (0), Andorinho (6), Souza (10) y Magalhaës (2). PARCIALES: 29-20, 21-15, 20-15 y 25-13).

El Celta Femxa Zorka sigue creciendo. Ayer, el equipo entrenado por Cristina Cantero disputó el segundo amistoso de la pretemporada y el resumen final es que el equipo progresa adecuadamente a catorce días para la disputa de la primera jornada del campeonato.

El equipo vigués se midió ayer en Tomiño al cuadro portugués del Esgueira. El equipo entrenado por Cristina Cantero dio un paso al frente en su preparación. Consiguió meterle mucho ritmo al partido durante los cuarenta minutos de juego, con un buen papel de las jugadoras interiores.

El ritmo del juego se reflejó en el parcial del primero cuarto, 29-20. Las viguesas no acusaron el esfuerzo y en el segundo cuarto mantuvieron la misma intensidad, mejorando en defensa, con lo que se llegó al descanso con un marcador significativo de 50-35.

Sin relajación

Cantero no dejó que su equipo se relajara tras el paso por el vestuario. Hizo que todas las jugadoras inscritas en el acta disputaran de minutos, ya que sabe que va a necesitar de todas a lo largo de la temporada.

El Celta Femxa Zorka siguió haciendo un buen partido, con las jugadoras interiores dominando en la pintura y unos buenos porcentajes de tiro por parte de las jugadoras exteriores.

Al final, buen partido de las viguesas y a pensar en la doble jornada de la semana que viene con el desplazamiento a Lisboa y los dos partidos que disputarán contra dos de los equipos fuertes de Portugal, el Benfica y el Sporting.