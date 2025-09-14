Bilyi defiende su maillot amarillo de los ataques

Maksym Bilyi (Cortizo) logró defender su maillot amarillo en la tercera etapa de la Volta a Galicia, reservada al pelotón élite y sub 23. El ucraniano resistió los numerosos ataques que recibió durante la jornada en la Mariña lucense y hoy intentará completar su trabajo en la clausura en Ferrol. El estadounidense Jesse Maris (Technosylva) obtuvo el premio a su combatividad ganando la etapa.

A los ciclistas les aguardaban 147 exigentes kilómetros, el trayecto más largo, con cuatro puertos puntuables y un desnivel positivo acumuladod e 2.500 metros. En la meta volante de Ribadeo, en el km 13, pasó delante José María Martín (Extremadura Pebetero) y Bilyi añadió a su ventaja un segundo de bonificación. Daniel Cela (Caja Rural) se impuso en la segunda meta volante, en Pontenova (km 45), antes de que se desatase la conflagración.

En la ascensión al Marco de Álvare se formó una fuga de 12 corredores; entre ellos el segundo de la general, José Autrán (Supermercados Froiz). Una ventaja máxima de 40 segundos lo convirtió en líder virtual. De ese grupo saltó Maris, que coronaría los cuatro puertos, saltando nuevamente cuando ya el Cortizo había logrado neutralizar a los escapados en el Alto de Fórnea.

Pasó al ataque el Caja Rural y Bilyi, sin compañeros ni aliados, tenía que responder a esas acometidas por su cuenta hasta que Iban Gutiérrez y Óscar Fuentes pudieron ayudarle en Monte Comado, donde Antonio González (Caja Rura) y el inevitable Maris abrieron un hueco de medio minuto a 13 km de la llegada. El soriano también se convirtió en líder provisional.

No lo fue finalmente porque Extremadura Pebetero y Supermercados Froiz trabajaron para buscar la resolución al esprint. Maris y González resistieron pero sólo por cinco segundos, que sí fueron suficientes para que el americano alzase los brazos en Barreiros.