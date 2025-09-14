El Bembrive avanza en la Copa de la Reina

1-2 Ence Marín - Bembrive ENCE MARÍN: Yuria Suto; Carolina Agulla, Thais Oliveira, Paola Leao (1), Lucía Rivas -cinco inicial-, Katiane Venáncio, Bibiana Paleo y Pilar Viñas. BEMBRIVE: Patri Arruti; Jessi Motato “Café”, María González, Mar Fernández, Jessi Lores (1) -cinco inicial-, Laura Centeno, Lucía Casal “Luca” (1), Antía Boullosa, Paula Pereiro, Sabela Tenreiro y María Vidal. GOLES: 0-1 (min. 15), Jessi Lores. 0-2 (min. 29), “Luca”. 1-2 (min. 39), Paola Leao.

El Bembrive FS se clasificó para la segunda ronda de la Copa de la Reina tras imponerse al Ence Marín, equipo descendido de la máxima categoría, en un partido que dominaron las viguesas sin necesidad de un gran esfuerzo. Es el primer triunfo en partido oficial de competiciones nacionales para el quinteto vigués sobre el marinense.

En un choque con pocas ocasiones claras, el quinteto visitante sentenció en la segunda mitad, cuando Lucía Casal, «Luca», aprovechó un error de la brasileña Katiane de Sousa para marcar desde media pista al estar fuera de su portería la japonesa Suto. Con Patri Arruti destacada una vez más en la portería -un seguro a todo riesgo-, las ex del Marín FS, «Café» y Arruti, eliminaron al equipo cuyos colores estaban defendiendo meses atrás.

No, no fue un encuentro vibrante y sí dejó claro que a ambos conjuntos les falta todavía ritmo y, en el caso de las de Gael Madarnas, la ausencia de Clau y su capacidad para generar ocasiones. A las de Raúl Jiménez les faltó la ucraniana Anna Shulha, que no llegará hasta la próxima semana, y la brasileña Adriana Lima, con molestias en la rodilla.

Un excelente pase de María González a Jessi, mal resuelto por ésta, fue el primer aviso de las de Madarnas sobre las intenciones del Bembrive. Mar, con un gran punterazo, tuvo la segunda ocasión y después «Luca», con Suto desviando su disparo a saque de esquina, y «Café» (minuto 15). El equipo vigués mandaba sin grandes dificultades y el gol, de Jessi, terminó de refrendarlo.

El Marín tuvo el empate en el segundo periodo, pero «Luca» sentenció. Solo tras el 1-2, en el que la brasileña Araujo se fue de Pereiro para soltar un disparo raso y colocado a la derecha de Arruti, el Marín tuvo hasta tres ocasiones ante un Bembrive que perdió el sitio.

La próxima ronda, que se sorteará este lunes (16:00) en Las Rozas, también se disputará a partido único entre semana, el 23 o 24 de este mes. En ella entrarán los equipos de Liga Iberdrola.