| Volta a Galicia
Volpato gana en Caldas y Bilyi es nuevo líder
Rey se mantiene como el mejor gallego
La primera etapa en línea de la Volta a Galicia finalizó con un vuelco en la general debido a la sucesión de ataques que se registraron desde el inicio. Acabaron beneficiándose dos ciclistas, el italiano Leonardo Volpato (Campana Imballagi), que se llevó la etapa, y el ucraniano Maksim Bilyi (Padronés Cortizo), que se enfundaría el maillot amarillo. Los ciclistas circularon a 43,9 kilómetros hora pese a que había cuatro puertos de montaña.
El primero de esos puertos, el Alto da Cruz, lo coronó el andorrano Adriá Regada (Caja Rural Alea). La primera escapada acabó consolidándose al filo de la hora, con once corredores entre los que se encontraba el propio Regada, que volvió a pasar en primera posición por el alto de Pontillón do Castro. Las hostilidades volvieron a desatarse en la subida a Lobeira, donde Bilyi, en compañía de Darío Giuliano (Caja Rural Alea) se escapaba del pelotón para contactar con el grupo de cabeza . Antes de que los dos contactasen, y coincidiendo con las primeras rampas de O Pousadoiro, Leonardo Volpato lanzaba un ataque al que no podían responder el resto de ciclistas.
El italiano coronó el puerto y se lanzó a tumba abierta en los siete kilómetros que restaban para la meta de Caldas de Reis. Acabaría aprovechándose de la falta de entendimiento de sus rivales en los últimos instantes llevándose la etapa por cinco pírricos segundos. Bilyi finalizó en la cuarta plaza y conseguía enfundarse el maillot amarillo de líder con nueve segundos de ventaja sobre Darío Giuliani y José Autrán (Supermercados Froiz). La tercera etapa de la Volta se disputará hoy, con salida y llegada en la localidad lucense de Barreiros: 147 kilómetros con cuatro puertos de montaña y un desnivel acumulado de 2.500 metros.
