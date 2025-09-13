Valladares y Teis disputan en Coia la final femenina

La Copa Vigo femenina de fútbol aficionado inscribirá por vez primera el nombre del CD Valladares (2ª Autonómica) o del CD Teis hoy en el Federativo de Coia (20:00) con entrada gratuita y «streaming» en GS360. Por categoría, el Valladares es favorito: jugará de nuevo en 2ª Autonómica mientras el Teis inicia su andadura en el fútbol sénior femenino en 3ª Futgal. Pero la práctica ya ha asumido que el torneo del KO es una caja de sorpresas, como aben los dos equipos de 1ª Autonómica, a casa en semifinales.

Telmo González, que ha renovado en A Gándara tras su sexta plaza de la 24/25, ha reforzado el equipo con la vuelta de Nerea Alonso del Sárdoma, el retorno de tierras británicas de Sara Cuiñas, que destacaba en la UD Mos antes de irse, y la entrada de seis ex del B de As Celtas (la portera Fátima González, las defensas Paula Domínguez, Noa Álvarez y Claudia Rodríguez, y las delanteras Sofía Romero y Lucía Vila).

El Teis ha dado el salto del cadete femenino a categoría sénior. Varias jugadoras han subido, pero la columna vertebral la conforman las ex jugadoras del Casablanca, club que ha abandonado la competición sénior femenina tras dos ascensos consecutivos de 3ª Futgal a 1ª. Con Miguélez llegan Laura López la “pichichi” de 1ª Futgal 24/25 (41 goles), Ainara Sousa (25 dianas) y Carmen González (24), entre otras.