El Orbe Zendal viaja a Villava lastrado por la lesión de Aitana

El Orbe Zendal regresa a la Liga puntualmente en Villava; tras conquistar la Supercopa Galicia derrotando al Mecalia y antes del primer parón internacional. «El calendario es un poco locura», se resigna Isma Martínez. «Lo tenemos que gestionar con mucha planificación de las cargas. Conseguimos entrenar mucho y a la vez tener días liberados para que la gente llegue mentalmente en condiciones».

Ese 27-23 sobre el Mecalia en Fontecarmoa «es una victoria importante. Demuestra que podemos competir con cualquiera». Ha dejado, sin embargo, un «sabor agridulce». Aitana Santomé se ha roto un dedo. Estará varias semanas convaleciente. «Es una baja muy importante ofensiva y defensivamente. Nos va a lastrar bastante. Llegaremos muy justas de primeras líneas». Aroa está entre algodones tras un percance de tráfico y Juliana, que llegó hace diez días, viajará «a hacer grupo» pero no jugará salvo extrema necesidad.

El Beti-Onak espera como candidato a revelación de la campaña. Isma, que tantas veces exige precaución, demanda atrevimiento. «Es un equipazo. Han hecho una inversión enorme», acepta, pero recuerda: «Siempre hemos ganado, excepto el año pasado. Espero que salgamos con la autoestima muy alta. No tenemos nada que perder. Si jugamos nuestro mejor balonmano, sin complejos, nos llevaremos el partido».

HORA: 18:00.

PABELLÓN: Hnos. Indurain.