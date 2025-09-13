Nuevo amistoso del Celta, ante el Esgueira en Tomiño

El Celta Femxa Zorka disputa esta tarde (16:30) su segundo partido de la pretemporada. Será en el pabellón da Carballa en Tomiño. Si la semana pasada el rival fue de la Liga Femenina Endesa, el Baxi Ferrol, esta tarde el rival también juega en la máxima categoría, pero del baloncesto portugués. El Esgueira fue subcampeón de Liga la temporada pasada, perdiendo la final con el Benfica por 2-0. Antes había eliminado a Barcelos y Ponta Delgada.

Está claro que para el equipo entrenado por Cristina Cantero lo importante es ir poco a poco cogiendo ritmo y encajando un puzle en el que hay muchas piezas nuevas. La semana pasada, el equipo hizo un buen prime tiempo ante el Baxi Ferrol en lo que fue su primer amistoso. Luego se acabó el fuelle y comenzó a pesar que el equipo está en plena formación.

Las viguesas se preparan para una semana intensa, pues jugarán dos partidos seguidos en un viaje de dos días a Portugal, en donde se medirán al Benfica y Sporting. Todo ello tras conocer el lunes el calendario de la Copa Galicia.