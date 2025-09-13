Balonmano-División de Honor Femenina
El Guardés continúa la Liga este domingo en Logroño
El Mecalia visita este domingo por la tarde (18.00 horas) al Grafometal La Rioja en la tercera jornada liguera
El Mecalia Atlético Guardés continúa la Liga este domingo. A las 18.00 horas, las de Ana Seabra visitarán la pista de un Grafometal La Rioja que, tras librarse del descenso en el play-down de la temporada pasada, tampoco ha comenzado este año con la mejor de las suertes y buscará sumar su primera victoria. Por su parte, para el equipo miñoto será una oportunidad para recuperar las buenas sensaciones tras la derrota de la Supercopa de Galicia. De nuevo, han viajado todas las jugadoras.
El Mecalia llega al partido con la intención de recuperar la confianza. Hace justo una semana, el conjunto guardés no firmó la mejor de sus actuaciones ante el Balonmano Porriño en la final de la Supercopa de Galicia, comenzando el encuentro con un ritmo prometedor en la primera mitad, pero cayendo sin remedio al final debido a los errores y la desconcentración (27-23). Su compatriota hizo mucho mejor partido y se llevó el primer título de la temporada, un hecho del que las de Ana Seabra han tratado de aprender durante toda la semana y que demuestra que a este nuevo equipo todavía le faltan varias piezas que engrasar.
Siete días después, se encuentran con una oportunidad para recuperar las buenas sensaciones de un inicio liguero que, aunque también ha visto errores, por el momento destaca por la capacidad de remontada del conxunto. Lo demostraron en la primera jornada ante el Zonzamas, con un contundente parcial 3-11 que cambió la tónica de su estreno en la competición en el último cuarto (23-28); y repitieron la faena también la pasada semana, con una nueva respuesta de 9-5 en los compases finales ante un Granollers al que terminaron por vencer por la mínima (23-22).
Viaje a medianoche
Dos recuperaciones que, aunque miden el hambre de este equipo, su plantilla espera que no se conviertan en lo habitual. Ahora, las de Ana Seabra cambian el chip de la Supercopa para afrontar su tercer encuentro. Para ajustarse al horario de juego inusual, de un domingo por la tarde, el Mecalia salió de A Guarda a la medianoche de este sábado, por lo que contará con una jornada en tierras riojanas para preparar el encuentro. Un encuentro que las guardesas consideran con la misma filosofía de siempre, tratando de mantener la máxima concentración y conscientes de las dificultades, pero buscando mejorar el nivel para evitar tener que resarcirse de largas distancias en el marcador.
Y es que las dificultades no son pocas, pues el equipo miñoto tendrá su tercer duelo en la pista de un Grafometal hambriento de su primera victoria de la temporada. Tras librarse del descenso haciendo un gran play-down la pasada temporada, las de Luismi Ascorbe no han empezado este curso con buen pie, cayendo primero en su recibimiento al Elche (13-19) y después de forma abultada en su visita a Gran Canaria (30-17). Destaca de estos resultados el aparente bajo potencial goleador del equipo riojano, con tan solo 30 goles anotados en estos dos primeros bailes, frente a los 51 guardeses.
Victorias trabajadas
Sin embargo, Seabra recuerda con claridad todas las dificultades que este mismo equipo ocasionó a las suyas la pasada temporada, pues fueron dos victorias muy trabajadas a su favor y que el Grafometal amenazó con llevarse en más de una ocasión a lo largo de los 60 minutos (21-23 a domicilio y 27-25 en A Sangriña). Con ocho nuevos fichajes para este año, el equipo riojano ha buscado renovarse para mantenerse en la élite, pero blindando a la vez la columna vertebral responsable de esta garra característica, formada por jugadoras como la exguardesa Lorena Pérez, la joven Mina Novovic, la goleadora Blanca Benítez o las guardametas Geandra Rodrigues y Maitane Larrayoz. Una fórmula que, lo más seguro, hará todo lo posible por tratar de dar problemas al Mecalia este domingo.
Ana Seabra: “Sabemos que es una pista en la que no podemos relajarnos”
Para la entrenadora del Guardés, Ana Seabra, el de este domingo será efectivamente un encuentro complicado: “Tenemos que estar muy concentradas ante un equipo que busca su primera victoria, sabemos que siempre es una pista en la que no podemos relajarnos”.
El del Palacio de los Deportes será un encuentro que permitirá a las suyas seguir sumando sensaciones en este comienzo liguero. “Necesitamos seguir creciendo como equipo”, admite la técnica, consciente de los errores del pasado domingo y llamando al trabajo colectivo, “crecer no solamente individualmente, sino táctica y emocionalmente”.
No será tarea fácil, pero las suyas conocen su misión. “Sin duda, vamos a luchar por los dos puntos, que considero que son muy importantes. Es una casa difícil pero tenemos que hacer nuestro trabajo con mucha seriedad”, concluye la preparadora guardesa.
