Joel Ribeiro, campeón de Europa júnior

Joel Ribeiro, del CPA Gondomar, se ha proclamado campeón de patinaje artístico sobre ruedas en el Europeo que se está celebrando en la localidad italiana de Trieste. El gondomareño, en la modalidad solo danza, confirmó en la segunda actuación lo que ya había apuntado en la primera

El jueves, en el programa de Stylde Dance, había adquirdo más de once puntos de diferencia sobre el italiano Alessandro Grossi (68,06 por 57,02). Por detrás de ellos dos, otro español, Joan Jardi Marco (56.44). Completaban la prueba el portugués Francisco Nogueira (55.21), el también italiano Abramo Rocca (53.70), el luso Martin Santos (47.54) y el francés Matt Brisset (43.41).

Gran ventaja

Ribeiro tenía que completar su victoria en el programa libre y no falló, incrementando de hecho su ventaja. Con 154.44, dejó por detrás a Grossi (129.46), Marco (125.24), Nogueira (123.20), Rocca (121.52), Santos (104.19) y Brisset (95.68).