Patinaje artístico
Joel Ribeiro, campeón de Europa júnior
El gondomareño exhibió su calidad en Triste
Joel Ribeiro, del CPA Gondomar, se ha proclamado campeón de patinaje artístico sobre ruedas en el Europeo que se está celebrando en la localidad italiana de Trieste. El gondomareño, en la modalidad solo danza, confirmó en la segunda actuación lo que ya había apuntado en la primera
El jueves, en el programa de Stylde Dance, había adquirdo más de once puntos de diferencia sobre el italiano Alessandro Grossi (68,06 por 57,02). Por detrás de ellos dos, otro español, Joan Jardi Marco (56.44). Completaban la prueba el portugués Francisco Nogueira (55.21), el también italiano Abramo Rocca (53.70), el luso Martin Santos (47.54) y el francés Matt Brisset (43.41).
Gran ventaja
Ribeiro tenía que completar su victoria en el programa libre y no falló, incrementando de hecho su ventaja. Con 154.44, dejó por detrás a Grossi (129.46), Marco (125.24), Nogueira (123.20), Rocca (121.52), Santos (104.19) y Brisset (95.68).
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- La lectura y el debate conquistan Vigo
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- Un pesquero portugués solicita auxilio frente a la Costa da Vela
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Relevo en la sala de profesores
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos