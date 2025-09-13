Cuatro candidatos españoles al podio

Con 56 atletas (26 hombres y 30 mujeres), la expedición española ha ido viajando en diversas tandas a Tokio, donde tratará de agrandar el bagaje total de 46 medallas en los 19 Mundiales al aire libre disputados hasta la fecha (11 oros, 19 platas y 26 bronces). El doble oro de los marchadores Álvaro Martín y María Pérez (20 y 35 km) más la plata del ahora sancionado Mohamed Katir en 5.000 permitió a España lograr en Budapest su mejor resultado en unos Mundiales hasta el punto de acabar en la tercera posición del medallero. Además, se igualó el récord de medallas que databa de Stuttgart’93 con dos oros en marcha (Valentí Massana y Chuso García Bragado), una plata y dos bronces.

Oro europeo y bronce universal bajo techo en triple salto, Ana Peleteiro lidera la lista de bajas. Otros atletas importantes que no estarán en Tokio son el ‘combinero’ Jorge Ureña, un Mario García Romo lejos de su mejor forma (5.000), el sancionado Mohamed Katir, una Laura García-Caro que vuelve a sufrir la crueldad del Covid permanente o, evidentemente, el retirado Álvaro Martín.

A las opciones reales de medalla y una vez superada la polémica por las marcas de competitividad que dejaron en tierras a varios atletas (difícil de entender el caso de Una Stancev en altura), habría que citar el regreso de María Vicente (heptatlón) tras dos graves lesiones, o el debut de Marta Mitjans (800) y de la nueva joya de la marcha, Paul McGrath.

María Pérez.

La granadina es junto a Ruth Beitia la fémina más laureada del atletismo español tras su oro en el relevo en los Juegos de París junto al extremeño Álvaro Martín y su plata en la prueba individual. En este galimatías que apadrina Sebastián Coe al frente de World Athletics, en Tokio habrá otra vez 20 km y 35 km, aunque su gran objetivo es cargarse esta especialidad.

Junto al estadounidense Noah Lyles (100 y 200) y la keniana Faith Kipyegon (1.500 y 5.000), María Pérez es la única atleta que defenderá dos títulos mundiales en la capital japonesa. La discípula de Jacinto Garzón lo hace en plena madurez a sus 29 años en una cita que ha preparado de manera meticulosa y sin las prisas del año pasado por la fractura por estrés en el sacro que hizo que peligrasen los Juegos. La andaluza tiene la segunda marca de las inscritas en 20 km (1h:25.30) y es segunda del año (1h:27.22) tras la local Nanako Fujii (1h:26.33). Los 35 km marcha abrían el Mundial en la madrugada pasada.

JOrdan Díaz.

Lo del hispanocubano es un misterio que no se desvelará hasta el jueves 18 a las 13.55 h (hora española peninsular) en la clasificación para la final de triple. Por culpa de los problemas físicos, el campeón olímpico (17,86 metros) y europeo (18,18) ha saltado una sola vez desde que su oro parisino. El discípulo de Iván Pedroso reapareció en los Nacionales con un salto (17,16 m) para revalidar el título español.

Aunque la nómina de rivales es más que notable, tampoco se está saltando demasiado en este año postolímpico y no es una temeridad ser moderadamente optimistas. Jordan Díaz es todo talento. Domina la especialidad con un estilo depurado y particular que recuerda al mítico Jonathan Edwards. El atleta del FC Barcelona no pierde apenas velocidad en los dos toques con el tartán y puede estirarse para llegar lo más lejos posible en el aterrizaje.

Mohamed Attaoui.

A punto de cumplir 24 años, el hispanomarroquí lleva dos ejercicios en la cima en los exigentes 800. Cada vez se corre más y el mínimo error de colocación o un simple toque son letales. Entrenado por Thomas Dreissigacker, rompió todas las barreras en 2024 con 1:42.04 en la Diamond de Mónaco.

Afincado en tierras cántabras desde niño, ‘Moha’ es un tipo sencillo y humilde que se transforma cuando se calza las zapatillas para convertirse en un competidor sensacional. Al aire libre está muy centrado en las dos vueltas, con una plata en los Europeos de Roma 2024 tras el francés Gabriel Tual y un triunfo en el Europeo de Selecciones. El gran problema es que el 800 se ha convertido en dos 400 a tope. Tanto, que el mejor ochocentista español de la historia tan solo es 12º del año con 1:42.73.

Quique Llopis.

El valenciano es la opción más difícil (110 vallas), pero su forma y su confianza recuerdan al bronce de Asier Martínez en Eugene’22. El de Adidas rebajó en Tarragona la barrera de los 13 segundos con unos 12,98 frustrados por un mísero 0,3 m/s de viento superior al permitido. Tras caerse en la final de 60 vallas en el Europeo Indoor en Estambul’23 y lesionarse este año antes de la final en Apeldoorn, no renuncia a nada.

Un toque en una valla supone despedirse de las opciones, como fue su caso en Estambul hace dos años. Al vallista del Adidas lo entrena Toni Puig, responsable de los relevos en la RFEA que tan buenos resultados vienen obteniendo.