La Copa de la Reina en Marín, examen para el Bembrive

El Bembrive FS juega este sábado en Marín (17:00, A Raña) sla primera ronda de la Copa de la Reina, a una semana del comienzo de la competición liguera. El sorteo no deparó suerte alguna para las de Gael Madarnas, siempre visitantes ante dos potencias como el sorprendente Estrela Cortegada (Copa Galicia) y el Ence Marín (Copa de la Reina), equipo descendido de la máxima categoría.

Este partido servirá al cuadro técnico vigués para calibrar la calidad del adversario a efectos de lo que importa: la Liga. El Bembrive comenzará el campeonato en Vilalba y sin Clau, que continúa su recuperación.

El choque de A Raña será el primero de «Café» y de Arruti contra su ex equipo, un club por el que también han pasado Marina Groba, Jessi Lores y Mar Fernández. El cuadro marinense se ha reforzado con la ucraniana Shulha, las brasileñas Venáncio, Leao, Lima y Oliveira y la portera japonesa Suto. Y ha repescado a Raúl Jiménez, el técnico que llevó al equipo a la Liga Iberdrola en 2021.