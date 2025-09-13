Fútbol Sala
La Copa de la Reina en Marín, examen para el Bembrive
El Bembrive FS juega este sábado en Marín (17:00, A Raña) sla primera ronda de la Copa de la Reina, a una semana del comienzo de la competición liguera. El sorteo no deparó suerte alguna para las de Gael Madarnas, siempre visitantes ante dos potencias como el sorprendente Estrela Cortegada (Copa Galicia) y el Ence Marín (Copa de la Reina), equipo descendido de la máxima categoría.
Este partido servirá al cuadro técnico vigués para calibrar la calidad del adversario a efectos de lo que importa: la Liga. El Bembrive comenzará el campeonato en Vilalba y sin Clau, que continúa su recuperación.
El choque de A Raña será el primero de «Café» y de Arruti contra su ex equipo, un club por el que también han pasado Marina Groba, Jessi Lores y Mar Fernández. El cuadro marinense se ha reforzado con la ucraniana Shulha, las brasileñas Venáncio, Leao, Lima y Oliveira y la portera japonesa Suto. Y ha repescado a Raúl Jiménez, el técnico que llevó al equipo a la Liga Iberdrola en 2021.
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar