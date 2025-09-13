Un centenar de barcos en el Ibérico-Trofeo Xunta de Ilca

El campo de regatas de las Cíes será el escenario este fin de semana del inicio de la Semana Abanca, que tuvo que demorar su puesta en escena por los incendios. En aquellos días estaba previsto iniciar las competiciones en la provincia de Ourense y la necesidad de las tomas de agua en embalses de los hidroaviones truncó el inicio de la 26ª edición del evento referente de la multináutica española.

De la mano del Club Marítimo de Canido, un centenar de láser competirán en busca del cetro ibérico de llca, que tendrá en juego el Trofeo Xunta de Galicia en aguas viguesas, con inicio el sábado a las 14:00 y el domingo a las 11:00.

Unidades de varios puntos de la península, caso de la flota del Náutico de Madrid y de la Federación Aragonesa, ya han anunciado su presencia, así como clubes de toda Galicia. En el plano de favoritos destacan en Ilca4: un vigués (Alejandro Pérez del Náutico), un herculino (Jaime Díaz) y una herculina (Lucía Díaz, ambos de Marina Coruña). Entre los laseristas que participan en Ilca6, Ramón Rey del Náutico de Vigo y Bruno Iglesias, del Club Náutico Deportivo de Riveira, son los más fuertes a priori, mientras que Miguel Reboreda, del Real Club Náutico de Portosín, es el gran favorito de Ilca7.

La Real Federación Española de Vela ha designado para dirigir este Campeonato Ibérico al pontevedrés José Manuel Miranda como juez único y al coruñés Carlos Sardiña como oficial principal de regata.