Entre el ascenso y la supervivencia

El grupo A de Primera Nacional está formado por 16 equipos, de los cuales doce son gallegos (nueve de la provincia de Pontevedra) y cuatro canarios (Gáldar, Ingenio, Tacoronte y Lanzarote).

Valinox Novás.

El equipo de O Rosal ha afrontado una gran reestructuración tras el descenso. Pierde a hombres tan importantes como el capitán Manu Martínez (casi 30 años en el club), Germán Hermida, Oriol Teixidor o Pau Ferré. En las caras nuevas podemos destacar a Isma Gómez (procedente del Saeplast Cañiza), Diego Prada (Eivissa), Rubén Fernández (Villa de Aranda) y Bruno Vázquez (Cisne), además de la incorporación del nuevo entrenador, que será el asturiano Guillermo Artime. Durante la pretemporada y la Copa Galicia ya se han visto las caras con algunos de los próximos rivales en Primera Nacional y además sumaron el primer título de la temporada al vencer al Lirón Teucro en la final de la Copa Galicia.

Artime hizo un balance positivo de la pretemporada: «Venimos de un descenso, con muchos cambios en la plantilla y mi llegada, por lo que el objetivo era encajar todo. El balance es positivo a nivel de resultados y sensaciones. El equipo ha dado un paso al frente y estamos mejorando cada semana». Al hablar de objetivos, el preparador destaca: «Queremos hacer una gran temporada, meternos en la fase de ascenso y, porque no, soñar con ascender a Honor Plata y devolver al Novás a donde creemos que se merece”.

Reconquista de Vigo.

El club vigués también está lleno de novedades y cambios. Tuvo once bajas importantes, de jugadores destacados y con nombre, como son Anxo Fontán, Pepe Camiña, Sergio Altirriba, Asier Vázquez, Iago Vidal, Pablis, Iago Rivas, Pablo Garrido, Javi Frei y Agustín Labartete. El equipo los suplirá con André de Moura (Cisne), Manuel Rodríguez (Luceros), Alberto Hernández (Cañiza), Juan Novás (Carballal), Román Arboleya (Cisne), Alex Rey (Cañiza) y Manuel Hernández (Cisne), quedándose con una plantilla más corta y un poco renqueante por la derecha, donde pasaron de tener cuatro zurdos a uno. En el aspecto positivo, esta temporada contarán con el filial, recién creado, lo que permitirá al entrenador tirar de sus canteranos cuando sea necesario.

La pretemporada les permitió hacer un buen trabajo, según indica el entrenador, Víctor Rivas. «La valoración es positiva, teniendo en cuenta que es un equipo completamente nuevo, después de tanta baja y tanta alta. De los cuatro partidos contra equipos de la categoría (Cañiza, Luceros, Culleredo y Carballal) ganamos tres, así que poco más podemos pedir. Estamos trabajando duro, pero aún falta mucho para tener el sistema de juego asimilado».

Chao y Román se están recuperando de sus lesiones, por lo que no podrán entrar en el equipo antes de noviembre. Con todo ello, Rivas reconoce que «el objetivo, quizás, no es tan ambicioso como el año pasado, que aspirábamos a estar por la zona alta. Ahora queremos tener una temporada tranquila, así que iremos partido a partido, sin renunciar a nada».

Granitos Ibéricos Carballal.

La plantilla de Carballal tuvo muchas e importantes bajas. Perdieron a Novás en portería, a los hermanos Alex y Yago López (fichados por el Cisne), Edu Alonso, que se fue a Soria, Iván (retirado) y Ángel (por motivos laborales). Todos ellos jugadores de peso y muchos minutos en la cancha.

En las incorporaciones, hay que destacar a Xoel y Dani, ambos procedentes del Ribeiro, extremos de calidad. Pero la plantilla es mucho más corta y el técnico, Fran González, tirará del filial, destacando las incorporaciones de Yago García (primera línea) y Diego Otero (portería), jóvenes, pero con proyección. Así, tal y como explica el preparador, «el objetivo es bastante diferente al del año pasado, que estuvimos en los puestos de arriba hasta el final. Esta temporada queremos no pasar apuros. Quitando a 4 o 5 equipos, el resto estamos muy parejos. Además, siempre, con el sello de este equipo: relear todos los partidos».

BM Porriño.

El conjunto dirigido por Dani Benaches emprende la temporada con el objetivo de la permanencia, con una plantilla muy corta, que le obligará a tirar del equipo juvenil. El capitán Moreiras, Martín Brandariz y Guillermo Cabral abandonaron la disciplina rojilla y en incorporaciones suman a Xacob Novoa y David Costa (del Ribadavia) y a Saúl Candán, que llevaba dos años sin competir. Benaches explica que, pese a las dificultades, «vamos con toda la ilusión del mundo a competir», algo que hicieron en todos los partidos de la pasada temporada.

Saeplast Cañiza.

Otra renovación absoluta en el club de A Cañiza, tanto en plantilla como en cuerpo técnico. Se pone al frente del conjunto Valeria Plaza, procedente del BM Salamanca, también de Primera Nacional, y el equipo ha experimentado nueve bajas y doce altas (además de los canteranos Óscar y brais). Las caras nuevas son Paulo Dacosta (BM Herencia), Marcos Pequeño (BM Herencia), Fran Fortuna (Barakaldo), Darío Pérez (Universidad de Valladolid), Cristian Canosa, Manuel Pérez (Tui), Allán Magno (Balonmano Soria), Luciano Flores (Melilla), Sergi Corcuera (Mallorca), Iván Capelo (Lavadores) e Iván Plaza. La entrenadora está satisfecha con la pretemporada: «Los chicos se han adaptado bien tanto al trabajo físico como a los distintos cambios. Con tantas altas, lo más difícil ha sido conjuntarse, pero yo estoy satisfecha y creo que estamos preparados para competir con quien venga».

El objetivo prioritario es mantener la categoría, pero sin ponerse límites: «Nosotros vamos a pelear a muerte cada partido que tengamos. Cada fin de semana nos dejaremos la vida y trataremos de conseguir cuanto antes este primer objetivo para después intentar estar cada vez más arriba».

Tres partidos en casa y dos fuera en el arranque

Y así, este fin de semana arranca la temporada 2024/25, con el Reconquista, Valinox Novás y Saeplast Cañiza como locatarios, mientras que Granitos Ibéricos Carballal y BM Porrriño jugarán fuera.Balonmano Reconquista de Vigo-Balonmano Ingenio (hoy, 20:00, horas, As Travesas).Automanía Luceros-Granitos Ibéricos Carballal (mañana, 13:00 horas, O Gatañal).Lirón Teucro 80 Aniversario-BM. Porriño (hoy, 17:00 horas, Pavillón Municipal de Pontevedra).Valinox Novás-Sermarther Ciudad de Tacoronte (hoy, 19:00 horas, Pavillón Municipal do Rosal).Saeplast BM. Cañiza-Disiclín Balonmán Lalín (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal da Cañiza).