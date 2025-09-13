Alemania y Turquía jugarán una final apasionante

Alemania se convirtió en finalista del Eurobasket tras imponerse sin excesivos problemas a Finlandia (98-86) en un choque donde tuvo seis o más puntos de renta favorable desde el arranque del segundo cuarto y en el que cinco de sus jugadores acabaron por encima de la decena de valoración, en el caso de Denis Schroder yéndose hasta los 29 dígitos tras anotar 26 puntos y repartir 12 asistencias. Turquía, por su parte, aplastó a Grecia (68-94).