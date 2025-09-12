Vilas hace las maletas

«Cada vez que hablo de ello me duele», confiesa Julio Vilas. Nada hiere tanto como la ausencia. La Superliga de baloncesto en silla de ruedas (BSR) arrancará el 1 de noviembre sin el Amfiv, que la disputaba desde hace 23 temporadas. La directiva que preside Chechu Beiro decidió a comienzos de agosto que renunciaba a competir. Las angustias económicas y la desidia institucional han quebrado su resistencia. El Amfiv, fundado en 1982, se centrará en su labor social. El núcleo canterano sobre el que se sostenía el proyecto ha tenido que buscar acomodo. En breve anunciarán su destino Agustín Alejos o Brais Pérez. Vilas ya ha decidido el suyo. El sabariseño ha fichado por el Econy Gran Canaria. La ilusión y la incertidumbre se le entreveran. También la inevitable tristeza: «Ya no pensaba vestir la camiseta de otro club, sinceramente».

El Amfiv ha sido una parte indispensable en la existencia de Vilas desde aquel día de 2002 en que su tía Isabel, hoy añorada, se cruzó por Vincios con Berni Costas, talento joven del BSR. Isabel le comentó que su sobrino Julio tenía una discapacidad. La artrogriposis múltiple con la que había nacido le petrificaba las piernas.

–Dile que venga a probar –le propuso Berni.

Vilas, de 16 años, se plantó en el pabellón de O Carme, en el último entrenamiento de aquella temporada. El primero de tantos miles de viajes entre Sabarís y Vigo, aunque entonces lo ignorase. El Amfiv acababa de certificar su regreso a la máxima categoría –en realidad moderna, exigente; nada que ver con la pionera que los vigueses habían conocido en 1988–. Los jugadores se divertían, asomándose al descanso veraniego.

–Vete al almacén y coge una silla –le dijeron.

«Me senté y ya», recuerda de aquella epifanía. Pablo Beiro, artífice y alma del Amfiv, lo llamó aquel septiembre para que se anotase en las escuelas. Debutó con el equipo esa misma campaña, en un partido de Copa Galicia contra el Basketmi Ferrol, y al tercer año se instaló en él definitivamente.

Vilas apenas se ha movido en este cuarto de siglo. Jugó un año en Burgos y dos en Barcelona cómo única excursión. Con Berni compuso uno de los mejores tándems de puntos medios del BSR español. Ese plan B que César Iglesias, por ejemplo, manejaría como un látigo para conquistar la Challenge Cup de 2017.

Berni lo dejó definitivamente en 2024 igual que antes Comesaña o Abalde. Otros de formación propia o asimilados se habían ido mudando: Vicky, Mouriz, Lorenzo, Envó... Los planes de Vilas, junto a Alejos y Brais, eran otros. «No tenía pensado ningún cambio en mi vida. Mi idea, como la de todos, era estar en el Amfiv hasta retirarme. Las circunstancias han sido las que son. Ha sido una pena no haberlo sabido al menos con tiempo de hacer una despedida a lo grande».

Profundamente afectado, y a la vez asentado laboralmente como vendedor de la ONCE, no descartó su propio adiós. Tampoco sabía si recibiría ofertas. Institucionalizado como emblema del Amfiv, «los clubes piensan que es imposible que te muevas y ni te llaman», calculaba. El teléfono, sin embargo, sonó con frenesí.

De entre las propuestas se ha decantado por la del Gran Canaria: «Es también un club histórico, de 40 años en la élite, y compite por estar arriba. Juega la previa de la Champions y ocupa la quinta posición en el ranking de Europa», justifica. «Me gustó lo que me dijo el entrenador. Me han dado facilidades en temas como los viajes a la península cuando descansemos».

De hecho, las condiciones le permitirán dedicarse al BSR de manera exclusiva. La ONCE –«siempre me han ayudado»–le dio a elegir entre el traslado canario y la excedencia, por la que se ha decantado. Podrá duplicar sus entrenamientos, descansando al mediodía, y no madrugará para trabajar al día siguiente de un largo desplazamiento. «Sin yo buscarla, me ha llegado ahora esta oportunidad y la aprovecharé».

Vilas podrá seguir en la dinámica de la selección. Aunque Abraham Carrión lo excluyó en la última criba de los Juegos de París, había contado con él en el Europeo de Rotterdam, donde lograron la plata, y lo tiene entre sus asiduos. De hecho, el baionés parte el lunes hacia una concentración previa al nuevo Europeo, que se celebrará en Sarajevo del 7 al 19 de octubre. «No me pongo de objetivo Los Angeles 2028. Si nos clasificamos para el Mundial de 2026, pues pelearé por él» y resume sus planes, igual en club que en selección: «Iré año a año».

Sabarís siempre será el hogar al que regresar. ¿Y quizá vestir la camiseta de su corazón por última vez si el Amfiv se reactivase? «Ahora mismo lo veo complicado, tay como está la economía. Habría que partir de cero. Pero igual en un futuro nos juntamos la vieja guardia para jugar en segunda. Ojalá. Aunque sea un sueño lejano, dejemos la puerta medio abierta».