Veteranía para el juego interior

El Celta Femxa Zorka comenzó la ronda de presentación de sus nuevas jugadoras con dos de las más veteranas, las que deben ponerse los galones y tirar del carro.

Diana Cabrera y Jessica Kelliher llegaron al concesionario Volkswagen de Vigo conduciendo los vehículos que el concesionario vigués puso a disposición del club como patrocinador.

Kelliher, pívot, llega al baloncesto español procedente de Suecia. Está contenta con el grupo que se ha formado: «Todo ha sido muy bueno hasta ahora. Hay mucha energía. Se ha formado un buen grupo, con jugadoras abiertas al aprendizaje, y por el momento todo va a la perfección».

La jugadora americana resumió el partido del pasado fin de semana en Boiro ante el Baxi Ferrol, equipo de superior categoría. «Creo que fue un buen partido», apuntó, «estamos todavía en construcción. No hay que olvidar que es un equipo nuevo y muchas de nosotras no hemos jugado juntas antes. Tenemos que ir paso a paso, pero creo que fue un buen inicio de temporada. Estoy muy emocionada de ver lo que podemos hacer en el próximo encuentro».

La otra pivot, la argentina Diana Cabrera, tampoco quiso hacer balance, ya que «aún es pronto. Con el amistoso que tuvimos yo creo que fue una buena sensación. Estamos trabajando muy bien toda la semana. Estamos con ganas de lo que se viene y con mucha ilusión».

A la hora de analizar la Liga Femenina Challenge, la argentina indicó que «la Liga Challenge siempre es muy complicada. Tiene muchos altos y bajos. Hay veces que el primero pierde, el último gana y es así. Pero bueno, esperemos que siempre estemos arriba y ojalá conseguir el objetivo deseado que es volver a Celta a la máxima categoría».

No oculta su rol de veterana: «Sí, la verdad es que soy una de las mayores y espero aportar la experiencia que tengo para tratar de acompañarlas, ayudarlas y aconsejarlas en todo momento para tenerlas todo el rato con la máxima confianza. Ojalá así podamos llegar al máximo». El próximo partido será mañana sábado, en Tomiño, ante el Esgueira portugués.