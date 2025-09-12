La Copa Vigo busca un nuevo campeón femenino

La Copa Vigo femenina de fútbol aficionado inscribirá por vez primera el nombre del CD Valladares (2ª Autonómica) o del CD Teis este sábado en el Federativo de Coia (20:00 horas).

Con entrada gratuita y “streaming” a través de GS360, el fútbol femenino local decide su mejor equipo de la temporada en una versión del torneo que Concello, patrocinador, y Federación Gallega, organizador, han modificado: de una jornada única para las dos finales (masculinas y femenina) en las últimas ediciones se ha pasado a separarlas en el tiempo para que ambas tengan idéntico protagonismo en fechas diferentes.

El Valladares, favorito

Por categoría, el CD Valladares es favorito: jugará de nuevo en 2ª Autonómica mientras el CD Teis inicia su andadura en el fútbol sénior femenino en 3ª Futgal. Pero la práctica ya ha asumido que el torneo del KO es una caja de sorpresas, como saben los dos equipos de 1ª Autonómica, a casa en semifinales.

Telmo González, que ha renovado en A Gándara tras su sexta plaza de la 24/25 (se quedó a solo seis puntos del play-off con un proyecto nuevo), ha reforzado el equipo con la vuelta de Nerea Alonso tras su gran temporada en 3ª RFEF con el Sárdoma, el retorno de tierras británicas de Sara Cuiñas, que destacaba en la UD Mos antes de irse, y la entrada de seis ex jugadoras del B de As Celtas (la portera Fátima González, las defensas Paula Domínguez, Noa Álvarez y Claudia Rodríguez, y las delanteras Sofía Romero y Lucía Vila).

Final de la anterior edición entre As Celtas B y Valladares. / Marta G. Brea

El CD Teis ha dado el salto del cadete femenino a categoría sénior. Varias jugadoras han subido, pero la columna vertebral la conforman las ex jugadoras del Casablanca, club que ha abandonado la competición sénior femenina tras dos ascensos consecutivos de 3ª Futgal a 1ª. Con Miguélez llegan Laura López la “pichichi” de 1ª Futgal 24/25 (41 goles), Ainara Sousa (25 dianas) y Carmen González (24), entre otras. Y, obviamente, son favoritas al ascenso a 2ª Autonómica.

El crecimiento de ambos clubes fortalece al fútbol femenino vigués en las categorías autonómicas. Y la final de la Copa Vigo, dirigida por la colegiada Carla Rodríguez, servirá para examinar el potencial de ambos equipos. En 2024 As Celtas B ganó el título (5-0 al Valladares). Paula Domínguez, Claudia Rodríguez y Noa Álvarez la jugaron con la casaca celeste y ahora buscarán revalidar el título con el Valladares.