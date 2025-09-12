Comienza la Semana Abanca con 100 barcos en el Ibérico de Ilca-Xunta de Galicia

El campo de regatas de las Islas Cíes será el escenario este fin de semana del inicio de la Semana Abanca, que tuvo que demorar su puesta en escena por la tragedia de los incendios. En aquellos días estaba previsto iniciar las competiciones en la provincia de Ourense y la necesidad de las tomas de agua en embalses de los hidroaviones truncó el inicio de la que es la vigésimo sexta edición del evento referente de la multináutica española.

De la mano del Club Marítimo de Canido, en el campo de regatas de las Cíes un centenar de láser competirán en busca del cetro ibérico de llca, que tendrá en juego el Trofeo Xunta de Galicia a lo largo de dos jornadas de competición en aguas viguesas, con inicio el sábado a las dos de la tarde y el domingo a las once; estando prevista la clausura en el remozado club de Canido al filo de las cinco.

Cartel de la prueba. / Semana Abanca

Unidades de varios puntos de la península, caso de la flota del Náutico de Madrid y de la Federación Aragonesa, ya han anunciado su presencia, así como clubes de prácticamente toda Galicia. En el plano de favoritos destacan en Ilca4: un vigués (Alejandro Pérez del Náutico), un herculino (Jaime Díaz) y una herculina (Lucía Díaz, ambos de Marina Coruña). Entre los laseristas que participan en Ilca6, Ramón Rey del Náutico de Vigo y Bruno Iglesias, del Club Náutico Deportivo de Riveira, son los más fuertes a priori, mientras que Miguel Reboreda, del Real Club Náutico de Portosín, es el gran favorito de Ilca7, la que es olímpica masculina.

Los mejores especialistas

Hay que resaltar que en Ilca4 estarán los tres mejores del rating del noroeste: Alejandro Pérez, del Real Club Náutico de Vigo; Evan Pérez Roig, del Real Club Náutico de A Coruña, y Jaime Díaz Sánchez del Club Náutico Marina Coruña; un ranking que tiene en la cuarta y quinta plazas dos herculinos también: Pablo Núñez (4º, Náutico) y Lucía Díaz (5º, Marina). A resaltar otro de los que están en el Ibérico, caso de Roque González, del Náutico de Vigo, que es sext,o y Hugo Iglesias, del Rodeira de Cangas, que ocupa la séptima posición.

Comienza en el Campo de Regatas de las Islas Cies la Semana Abanca. / Moebius

La Real Federación Española de Vela ha designado como gestores en este Campeonato Ibérico al pontevedrés José Manuel Miranda como juez único y al coruñés Carlos Sardiña como oficial principal de regata. Respecto a los clubes participantes están confirmados los equipos del Real Club Náutico Rodeira, Monte Real Club de Yates de Baiona, Club Vela Fluvial das Pontes, Real Club Náutico de ACoruña, Real Club Náutico de Vigo, Club Alamar de Sada, Club Náutico Deportivo de Riveira, Real Club Náutico de Sanxenxo, Real Club Náutico de Madrid, Club Náutico Ría de Ares, Club Náutico Marina Coruña, Grupo Bazan de Ferrol, Club Marítimo de Oza, Liceo Marítimo de Bouzas y Club de Mar de Aragón.