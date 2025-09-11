Una contrarreloj en Ribadumia lanza la Volta

Ocho equipos gallegos, cinco de otras comunidades, dos italianos y dos portugueses forman desde hoy (18:00) el pelotón de 119 corredores la 23ª Volta a Galicia Élite y Sub23, que homenajea a Samuel Blanco, el ciclista de Chapela que se retiró como profesional en 2024. Arranca con una contrarreloj individual en Ribadumia. En un rápido trazado de 7,2 kilómetros se pone en juego el primer maillot amarillo. Los especialistas encontrarán un recorrido a su medida prácticamente llano, ideal para mover vatios. Los escaladores intentarán ceder el mínimo tiempo posible.

Las siguientes tres jornadas estarán marcadas por los puertos de montaña. Caldas de Reis cogerá el testigo de Ribadumia con un itinerario de 138 kilómetros con cuatro ascensiones puntuables de 3ª categoría, dos de ellas dentro de los últimos 20 kilómetros. En ese tramo final los ciclistas subirán primero Lobeira y después O Pousadoiro, que se coronará a 7 kilómetros para la conclusión.

El sábado la Volta se trasladará hasta la Mariña. En los 147 kilómetros con epicentro en Barreiros se acumularán más de 2.500 metros de desnivel. Los altos de 2ª categoría de Augaxosa, Fórnea y Monte Comado, con paso previo por la línea de meta, dejarán casi decidida la lucha por el maillot amarillo. La coronación del vencedor de la general tendrá lugar el domingo en Ferrol, con llegada a un lado del mar. El trazado de 130 kilómetros incluye dos pasos intermedios por la ciudad y en ese circuito final se ascenderá el alto de la Bailadora, que marcará el desenlace.

El Cortizo se adjudicó las dos últimas ediciones con el vilagarciano Martín Rey y el murciano José Luis Faura. Galicia es la más representada con otros siete conjuntos: Vigo-Rías Baixas, Supermercados Froiz, High Level-Gsport, Lasal Cocinas ODL, Maxge Ambilamp, Club Ciclista Vigués y Team Oiense. El cartel se completa con Extremadura Pebetero,Torres Sobato, Technosylva Maglia Rower Bembibre, Telco ON Clima Osés, Caja Rural-Alea, Maia Earth Consulters , Porminho, Campana Imballagi y Ciclistica Rostese