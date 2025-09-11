Ciudadanos y ciclistas: el dilema moral en la Vuelta

La tercera y última etapa de la Vuelta a España en Galicia supuso una cierta tregua. Aunque con manifestantes en los arcenes, la jornada se completó sin incidentes. Pero se mantiene la incertidumbre en los días que restan y aún colea lo vivido en los anteriores, especialmente el martes. Ayer la polémica se trasladó a la arena política.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, expresó su rotundo rechazo al boicot que obligó a la cancelación anticipada de la etapa entre Poio y Mos. «Sí al derecho a la manifestación, no al boicot. Sí a la libertad de expresión, no a arriesgar la seguridad de los ciclistas», afirmó el presidente de la Diputación y responsable provincial del Partido Popular, quien también manifestó su solidaridad con el pueblo palestino y condenó el sufrimiento que vive la población en Gaza. «Yo también quiero la paz en Gaza y muestro toda mi empatía con las víctimas. Pero hay formas de manifestarse que no pueden poner en peligro a otras personas».

La alcaldesa mosense, Nidia Árevalo, ha culpado al BNG de alentar las protestas. También criticó el papel de la Subdelegación del Gobierno en cuanto a la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «No estuvieron a la altura para garantizar la seguridad en una de las mejores pruebas deportivas del mundo, como sí lo hizo nuestra Policía Local, de la que nos sentimos muy orgullosos», señaló Arévalo. «Mos no merecía esto. Llevábamos mucho tiempo trabajando para mostrar lo mejor de nuestro municipio y no podemos permitir que la violencia gane».

Borrado de banderas

En respuesta a la regidora, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, defendió la actuación policial y pidió «sentidiño». También valoró que «no parece haber sido buena idea borrar las banderas palestinas de las carreteras», en alusión al Concello de Mos.

De diseñar esa decimosexta etapa se había encargado Óscar Pereiro. «Está siendo una Vuelta complicada desde Turín. Sabíamos que esto iba a ser así. Hasta que llegamos a Figueres eran manifestaciones pacíficas, sin alterar el orden ni poner en riesgo a los corredores. Fue al entrar en territorio nacional, con aquella imagen de gente intentando cortar la carretera y demás. A partir de ahí cada día ha ido a más: en Bilbao, en Monforte… Y ya lo de Mos. Han ganado el premio a los que más lejos han llegado en parar la Vuelta», describe.

«Todos apoyamos el motivo de las protestas», asegura el campeón del Tour. «El ochenta por ciento de la humanidad está a favor de la paz. Pero de ahí a coger la Vuelta como objetivo prioritario me parece muy injusto. El martes sentí mucha rabia, mucha impotencia, mucha pena porque en Galicia, una tierra tan acogedora, no supiésemos hacer las cosas de otra manera».

«Veo mucha desinformación», percibe Pereiro. «Sigo leyendo hoy, después de 15 días de Vuelta, que con expulsar a Israel no habría ningún problema. Por enésima vez hay que explicar que la Vuelta no tiene autoridad legítima para echar al Israel de su carrera. Si recibiese por parte de las autoridades competentes la notificación de que no puede competir, seríamos los primeros en tomar esa decisión. Pero la Vuelta tiene la obligación de tenerlo en su línea de salida porque la UCI así lo establece en su reglamentación. No han violado las reglas antidopaje, de competición, de alojamiento… Esa así de sencillo».

Protestas en Ponferrada. / Ana F. Barredo

«Ver cosas en Mos como ‘Israel asesina y la Vuelta patrocina’ me duele especialmente porque es mi casa y por mi relación con la Vuelta. Hay gente que protesta que considerará que han ganado. Sinceramente creo que sólo se ha cometido una injusticia con la Vuelta, que tiene cero responsabilidad. Todos los que estamos aquí estamos en contra de lo que está pasando en Gaza», insiste.

«Esto es un día a día», comenta sobre el final de la ronda. «Los corredores se reunieron esta mañana. Están con la carrera. La entienden. No me consta que se haya hablado de parar si sucede algo más. Sí me consta que tienen preocupación y miedo. No saben dónde puede estar la siguiente trampa en el camino y en peligro su integridad física. Si el que atenta contra ellos fuese consciente de lo que puede llegar a suceder creo que no lo haría».

Ezequiel Mosquera habla de esa dicotomía entre «cidadán e ciclista». Como ciudadano, respecto a Gaza, comprende que «todo obedece a unha situación inhumana, alarmante; unha barbaridade» y sospecha: «Haberá algún ciclista no medio do pelotón que lle gustaría estar noutro lado da barreira». Añade: «Pero eles están facendo o seu traballo».

O Gran Camiño

Y desde esa otra perspectiva advierte: «O ciclismo é un deporte moi fráxil. Ten esa parte democrática de levar a Champions League á porta da casa pero tamén está máis exposto. No fútbol o eco sería maior. Non é que anime a parar partidos de fútbol. Falo dende un deporte pobre, que non cobra entrada, aberto a todos».

Nidia Arévalo se había referido a la «hipocresía» del BNG, que este año «aplaudía y patrocinaba desde la Diputación de Lugo» la vuelta ciclista O Gran Camiño, en la que participó el equipo de Israel. Mosquera organiza precisamente esa prueba. Indica: «Tamén houbo movilizacións, pero o escenario era diferente. Non sei que pasará con este equipo (Israel- Premier Tech a partir de agora; que calendario terán na UCI, no Tour...».