El ejecutor de talento

Claudio Giráldez respira cantera por los cuatro costados, pero es mucho más que un entrenador de la casa. En menos de 18 meses, el entrenador porriñés, cuya renovación ya se negocia, se ha ganado una sólida reputación en LaLiga con una propuesta moderna, afilada y valiente, que ha devuelto al Celta a Europa explotando el talento propio que él mismo ha formado desde sus tiempos como técnico de la base.

En menos de 18 meses al frente del equipo, Giráldez ha hecho debutar a ocho futbolistas del filial en Primera División, más que ningún otro entrenador desde el último ascenso, incluso desde los oscuros tiempos en que la cantera era un remedio necesario a la ruina que supuso el descenso a Segunda División hace ya casi dos décadas.

Pero Giráldez no se ha limitado a dar la oportunidad del debut en el fútbol profesional. A diferencia de sus predecesores, el estratega louriñés ha dado continuidad a todos los futbolistas a los que ha dado la alternativa, consolidándolos en LaLiga. El debut en Primera División ha dejado de ser con él un brindis al sol, un testimonial guiño a la galería sin continuidad y con mínima trascendencia en la vida competitiva del Celta.

El de Cans no solo ha afianzado en la primera plantilla celeste a jugadores que él mismo ha hecho debutar en la máxima categoría, sino que ha recuperado para la causa y moldeado la mejor versión de canteranos que el club ya daba por amortizados.

Entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, Giráldez ha hecho debutar en Primera a ocho jugadores: Damián Rodríguez, Javi Rueda y Yoel Lago en el curso 23-24; Javi Rodríguez y Fer López el pasado ejercicio; y Jones El-Abdellaoui, Manu Fernández y Miguel Román en la presente temporada.

Pero el técnico porriñés es también directamente responsable de la consolidación en Primera División de un buen número de canteranos a los que otros entrenadores dieron la oportunidad de debutar en el fútbol profesional. Tales son los casos de Pablo Durán, que debutó frente al Almería en octubre de 2022 de la mano de Coudet, pero solo disputó 4 partidos con el preparador argentino. Lo mismo puede decirse de Hugo Álvarez, a quien el Chacho dio la primera oportunidad un año antes contra el Getafe. Rafa Benítez le concedió luego 34 minutos en 3 partidos, pero fue Giráldez el que le dio su primera titularidad coincidiendo con su estreno en Primera como técnico del primer equipo celeste en el Sánchez Pizjuán.

Coudet fue también el primer valedor de Hugo Sotelo, al que hizo debutar en mayo de 2021 en el campo del Barcelona. Un minuto apenas, más otro, también en el descuento, el curso siguiente contra el Espanyol le concedió el Chacho. Carlos Carvalhal lo empleó 12 minutos en otro partido, mientras que Benítez le concedió 12 encuentros, aunque solo tres titularidades. Con Giráldez, el centrocampista vigués ha disputado 34 encuentros.

Algo distinto es el caso de Carlos Domínguez, debutante también con el Chacho, que le concedió en la recta final del curso 20-21 cuatro titularidades consecutivas. El central de As Travesas fue luego empleado con relativa frecuencia por Carvalhal y Benítez, aunque ha sido Giráldez el que le ha dado verdaderamente galones.

Amortizados

El actual preparador celeste ha tenido también un papel esencial a la hora de repescar canteranos que el club daba por amortizados. Los casos más relevantes son los de Alfon, que debutó con el Chacho, pero no tuvo minutos hasta que, contra pronóstico, Giráldez lo catapultó al primer equipo; y Sergio Carreira, repescado por Claudio tras tres temporadas cedido en Segunda años después de que Óscar García le diese la alternativa en octubre de 2020 contra el Atlético de Madrid.

Especialmente peculiares son los casos de Borja Iglesias e Iker Losada. El delantero compostelano debutó en tiempos de Berizzo, pero apenas jugó un par de encuentros con el primer equipo celeste antes de emprender una exitosa aventura profesional en el Zaragoza, el Espanyol (que lo compró por 10 millones) y el Betis. El Celta lo repescó el pasado curso, un tanto de capa caída, por recomendación expresa de Giráldez, con quien Borja ha recuperado su mejor versión goleadora. 43 de los 45 partidos que el santiagués ha jugado en Primera con el Celta han sido con el actual técnico.

Debutante con Fran Escribá en 2018, Losada fue pupilo del porriñés como capitán del filial, pero el Celta rechazó darle una oportunidad en el primer equipo, que encontró posteriormente en el Betis tras una gran campaña en Segunda División con el Racing de Ferrol. Giráldez lo repescó cedido el pasado curso, aunque su rendimiento no fue el esperado.

Giráldez presume de haber formado a algunos de los grandes activos de la cantera que no han podido tener continuidad en el Celta por pura necesidad económica. Los casos más significativos con los de Gabri Veiga o Fer López, pero también jugadores con los que luego no se ha contado y han encontrado recorrido en el fútbol internacional (Miguel Rodríguez y José Fontán) o en la segunda división española (Lautaro, Tincho, Gael Alonso, Sergio Barcia, Fernando Medrano o Raúl Blanco).