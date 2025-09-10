Turquía, a semifinales tras imponerse a Polonia

Un triple-doble del pívot Alperen Sengun (19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para 33 de valoración), el quinto desde 1995 en un Eurobasket, dio a Turquía el pase a las semifinales de la máxima competición europea de selecciones a costa de Polonia (91-77).

En medio de un torneo loco, con varias de las favoritas ya de vuelta a sus países de origen, se ha abierto la ventana para que se vayan con medalla otras selecciones que estaban en segundo plano. Y esa oportunidad no querían dejarla escapar los turcos y los polacos, cuartos por sorpresa en la pasada edición.

Cortados ambos por un patrón parecido, la gran diferencia debía marcarla el talento individual de Sengun. El de los Houston Rockets, al que uno de los mejores entrenadores de Europa actualmente, Ergin Ataman, está sacando todo su jugo, llegaba al enfrentamiento como el tercero con mejor valoración media del torneo por detrás del esloveno Luka Doncic y del griego Giannis Antetokounmpo. Y no se encogió en el momento clave, volviendo a cargar sobre sus hombros con toda una nación.

Un contexto ideal para que floreciera el mejor Sengun, quien se fue a los vestuarios con guarismos de 19 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias que señalaban el segundo triple-doble en la presente edición del torneo tras el de Doncic contra Bélgica.

Por otra parte, Grecia también avanza hacia el cuadro de honor tras derrotar ayer, en el segundo enfrentamiento de la jornada, a Lituania por un claro 76-87.

Los otros dos puestos de semifinales se conocerán hoy tras los últimos encuentros de cuartos de final Finlandia-Georgia (16.00 horas) y Alemania-Eslovenia (20.00 horas).