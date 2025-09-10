De Shanghái hasta Turín: El último gran objetivo de Alcaraz

Carlos Alcaraz figura desde este pasado lunes como nuevo número uno del mundo después de derrotar a Jannik Sinner en la final del US Open y destronarle 64 semanas después de su consecución del liderato de la ATP. Una situación que no es nueva para el murciano, que en 2022 hizo lo mismo; victoria en Nueva York y asalto a lo más alto del ranking.

En aquella ocasión consiguió defenderlo hasta final de año, recibiendo el título conmemorativo en las ATP FInals de Turín, pese a que no pudo participar en el torneo por lesión. Ahora, tras firmar ya su mejor año como profesional, tratará de repetir la defensa hasta final de año.

Para ello, deberá defender los puntos conseguidos el pasado año en los torneos de Pekín, Shanghái, París y la Copa de Maestros. De todo ello, solo tiene el título de Pekín como gran asunto a defender, pese a que este año competirá en Tokio en la misma semana.

En total, 1000 puntos a defender (500 Pekín, 200 Shanghái, 100 París y 200 en las Finals) con mucho margen para seguir sumando puntos y poder distanciarse todavía más de Sinner, que tiene mucho trabajo por delante.

2830 puntos defenderá el italiano (330 Pekín, 1000 Shanghái, 0 París y 1500 en las Finals) que deberá firmar prácticamente el pleno de títulos para poder volver al número uno antes de final de año.

2026: UN HORIZONTE CON TRES CAPÍTULOS

Para el próximo año, el panorama abre dos horizontes muy distintos. El primero, en Australia, donde nuevamente Sinner volverá a defender muchos más puntos. El italiano no podrá sumar puntos al ser el campeón en el primer Grand Slam del año, mientras que Alcaraz tendrá margen de sumar muchos puntos si es capaz de superar los cuartos de final donde se vio frenado este año ante Djokovic.

Tras el Open de Australia, otra realidad asomará en la lucha por el número uno, con Jannik Sinner sin punto alguno a defender, después de no poder competir en este 2024 desde febrero hasta mayo por la sanción de dopaje.

Jannik Sinner, vigente campeón del Open de Australia / EFE

Cuatro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), además de algún que otro torneo de categoría 500 (Doha) serán una gran oportunidad para el italiano, ante un Alcaraz que defenderá entre todos estos torneos un total de 1840 puntos.

A partir del Masters 1000 de Madrid, todo volverá a la normalidad. En la capital española los dos podrán sumar todos los puntos posibles al no participar el pasado año y acto seguido llegará ya Roma, el torneo en el que regresó el italiano.

Muchos números y muchos títulos entre ambos en busca de un mismo objetivo, el número uno. Por el momento, es Alcaraz quien tiene los honores de ocupar el puesto más alto del ranking, con el gran objetivo de mantenerlo hasta inicios del próximo año.