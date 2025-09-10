Scariolo agradece la Gran Cruz al Mérito Deportivo

Sergio Scariolo, galardonado con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, dijo que quiere compartirlo con sus «excompañeros de la selección» y que se siente «agradecido». El italiano se muestra agradecido: « Como todos los reconocimientos individuales siempre lo tienes que compartir con el equipo que te ha permitido poder disfrutar de tu pasión, incluso con grandes resultados. Pero sobre todo con una sensación de que todos juntos hemos creado un hecho deportivo que va más allá de la medalla y de los títulos».

«Este hecho deportivo tiene muchísimo más valor por su forma de incluir a tantos jugadores de todas las edades y de enseñar con tanta claridad los mejores valores del deporte. En definitiva, algo que comparto con mis excompañeros de la selección con mucho orgullo porque ellos también han sido merecedores de esto igual que yo», agregó.

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha concedido este martes su máxima distinción en materia deportiva al entrenador de Brescia para reconocer su labor durante los quince años en los que ha dirigido a la selección nacional, que se ha convertido en una de las etapas más gloriosas, y en los que ha tenido un papel fundamental para crear un modelo de éxito desde la base hasta la elite.