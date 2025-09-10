Nigrán acoge la tercera edición de la carrera Asaltamontes Female

Nigrán acoge el 27 de septiembre, en el entorno natural de Monteferro, la tercera edición de la carrera Asaltamontes Female, un evento único en Galicia que busca fomentar la participación de la mujer en el trail running y en los deportes de montaña. Se trata de una prueba cien por cien femenina en formato por equipos de cuatro mujeres, pensada para todas: desde las que nunca han practicado deporte hasta las más experimentadas. Más que una competición, es un festival deportivo donde priman la comunidad, el apoyo mutuo y la diversión.

El circuito consiste en una vuelta de 2,5 kilómetros con 100 metros de desnivel positivo. Cada equipo organiza su estrategia: una corredora está en el recorrido mientras el resto descansan, se hidratan y animan en el avituallamiento. Las vueltas pueden hacerse caminando o corriendo, al ritmo de cada participante. La prueba tiene una duración de cinco horas, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.

Salida de la anterior edición. / Miguel Rúa

Para facilitar la participación de todas las mujeres, el evento contará con guardería gratuita para hijos e hijas de las corredoras durante toda la competición. Finalizada la prueba comenzará la celebración con paella gigante (opción de pollo o vegana), bebida, café y música en vivo. Además, habrá sorteos de material deportivo, puestos de artesanía y un ambiente festivo pensado para disfrutar en comunidad.

Premios para las ganadoras

Las tres mejores escuadras en la clasificación general recibirán un premio excepcional: un viaje a Madeira con vuelo, alojamiento y dorsal incluido para participar en una prueba femenina que se celebrará allí el próximo 14 de marzo. Además, este año habrá grandes premios y regalos adicionales tanto para los equipos de pódium general como para las ganadoras de las distintas categorías, lo que convierte la jornada en una auténtica fiesta del deporte femenino.

Todas las participantes recibirán una bolsa del corredor valorada en más de 45 euros, que incluye una sudadera oficial de Asaltamontes Female de la marca Craft (valorada en 55 euros; una botella reutilizable Craft; comida, bebida y café durante el evento; participación en la prueba y acceso a la guardería.

Un paso más hacia la igualdad

El objetivo de Asaltamontes Female es aumentar la presencia femenina en las pruebas de trail hasta lograr la igualdad con los hombres. La iniciativa nació en Galicia y ya es un referente, atrayendo cada vez a más mujeres que encuentran en este formato la oportunidad perfecta para iniciarse o seguir creciendo en la montaña. “Más que una carrera, es una fiesta del deporte femenino, un día para cuidarse, disfrutar y compartir con otras mujeres”, destacan desde la organización.

Las inscripciones ya están abiertas en la web oficial, www.asaltamontesfemale.com, o en la página de instagram de Asaltamontes Female.