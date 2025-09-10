Fer López brilla con España

La selección española sub-21 sufrió en Kosovo para lograr la victoria (1-3) en su segundo duelo de la fase de clasificación del Europeo, en el que los de David Gordo lograron el pleno de puntos, seis de seis, tras un encuentro con polémica en sus horas previas.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce la soberanía de Kosovo, decidida unilateralmente en 2008. Por ello, utiliza «Territorio de Kosovo» como la denominación de su rival, miembro de pleno derecho de la UEFA desde 2016.

España pudo adelantarse en el marcador en una jugada iniciada por Mayenda. El balón le llegó al excéltico Fer López, quien tuvo la calma dentro del área para dar un pase extra a un Joel Roca que firmó el 0-1 a placer en el minuto 10.

En el minuto 22, Hasani acertó con un disparo desde fuera del área. En el minuto 70, marcó Iker Bravo y en el 90, Adrián Niño.