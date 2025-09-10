Ginto, en poniente

En verano del año pasado, cuando Martín Blanco asumió el cargo de entrenador del Gran Peña, tuvo que decidir sobre Ginto Nunokawa. El acuerdo de filiación con el Celta se había disuelto. Blanco, recién regresado al club de Lavadores, debía reconstruir la plantilla desde cero. A Ginto ya le habían comunicado en A Madroa que lo liberaban. Su permanencia en Vigo dependía del nuevo responsable grampeñista. Blanco leyó su exótico nombre. De nada le sonaba. Recabó informes y decidió hablar con él. Fue al entrevistarlo que recordó...

Había sucedido seis o siete años antes –la distancia enturbia el fechado–. Martín Blanco porta el Gran Peña en sus genes. Su padre lo presidió. Sus hermanos vistieron la casaca azul igual que él mismo. Tras retirarse, adiestró a la escuadra sénior en Primera Autonómica durante un par de campañas. Maniobró en ese punto de forma radical. Se mudó a la India, como director técnico de las antiguas escuelas del Arsenal en Mumbai, traspasadas a LaLiga. Y de allí, a Dubai, también con LaLiga Academy, a comandar los equipos sub 14 y sub 16. Fue con los menores que se enfrentó un día al equipo de la Spanish Soccer School, que posee Míchel Salgado. De aquel partido, correspondiente a la Dubai Sports City League, se le grabaron tres chiquillos japoneses «que marcaban la diferencia». Ginto Nunokawa era uno de ellos.

Ginto Nunokawa. / Jose Lores

Los laberintos del fútbol resultan impredecibles y extraordinarios en sus encrucijadas. Aquel joven entrenador olívico y aquel adolescente nipón comparten hoy proyecto en Barreiro. Martín ha retornado al útero materno. Ginto, nacido con el sol, se ha detenido temporalmente en su viaje hacia poniente. «Aquí, en Vigo, soy feliz», resume el jugador.

Ginto, que hoy disfruta de los ocasos tras las Cíes, creció con los amaneceres de Tokio. «Comencé a jugar muy pronto, en la guardería», relata. Aún en la niñez y como a otros talentos futbolísticos, lo reclutó el grupo Wakatake, que después gestionaría su matriculación en esa Spanish Soccer School de Dubai donde lo conoció Blanco. La posibilidad de cambiar el emirato árabe por Galicia surgió a raíz de los convenios entre el Celta y Míchel Salgado.

Entrenamientos con el Celta C

«Wakatake Group me apoyó mucho en esa época. No diría que necesité valentía para tomar esa decisión. Me interesaba venir al Celta. La verdad es que estoy acostumbrado a estar fuera de casa», reflexiona Ginto. «Se lo agradezco a mi familia».

Cuando Ginto aterrizó en Vigo, el Gran Peña aún funcionaba como club asociado al Celta, que regentaba la estructura deportiva. Durante el primer año Ginto se ejercitaba con el primer equipo –Celta C–, de Tercera RFEF, y jugaba con el juvenil en categoría provincial. Fue a la conclusión de esa campaña que la dirección celeste no renovó el vínculo entre las entidades. «El Celta no iba a contar con él y se quedó con nosotros», resume el presidente, Waldo Otero, y Martín Blanco precisa: «Ellos me comentaron su situación y le hicimos un hueco en el equipo».

La temporada 24-25 del Gran Peña resulta casi milagrosa. El conjunto logró la permanencia pese a la modestia de sus recursos y a haber edificado el plantel con el mercado ya avanzado. Blanco se encontró armonizando un vestuario con un francés, un ghanés, dos egipcios, dos senegaleses, un hispanomarroquí... «Fue complicado», reconoce Blanco. «Había varios que no entendían el castellano. Con unos tenía que hablar a veces en inglés; otro grupillo era más de francés. Tuvo su dificultad pero salió bien».

Ginto, claro, contribuyó a ese cosmopolitismo y requirió su periodo de aclimatación aunque ya sumase un año de residencia, estudiando el idioma. Aún hoy «alguna cosa le cuesta más, puede no entender bien o usar una palabra incorrecta. Si hablas rápido para todos en un entrenamiento no es lo mismo que una conversación con él. Pero tiene comprensión suficiente y la otra parte la intuye. No tiene problema ninguno».

«Es un chaval estupendo, muy agradable. Se siente muy integrado y siempre está riendo. Es muy crío todavía», comenta Waldo sobre Ginto, que cumple 20 años este domingo. Blanco le agradece: «Transmite alegría y genera muy buen ambiente».

Mediocentro y lateral

La mayor dificultad ha sido en realidad la estrictamente futbolística. Ginto siempre había actuado como mediocentro. «Como buen japonés, posee conceptos técnicos muy buenos», evalúa el entrenador. «Pero no estaba acostumbrado a la competición de verdad. Tercera RFEF es otra historia y la de mediocampista es una posición compleja por la rapidez que necesitas en la toma de decisiones».

A Ginto, por esa ternura, le costó disponer de minutos. Un cambio de ubicación resultó providencial. Waldo retiene su debut ante el Arosa, en A Lomba, el 6 de diciembre. «Martín lo puso de lateral e hizo un partido del copón. Al final acabó jugando mucho; unas veces de inicio y otras entrando desde el banquillo. Cumplió de manera fenomenal».

Ginto, observado por Antón de Vicente, en un partido conta la UD Ourense. / ALBA VILLAR

Blanco razona su apuesta: «Desde el lateral le resultó más sencillo. Estás más perfilado, con un poco más de tiempo y un poco menos rodeado. La verdad es que hizo muy buenos partidos. Se ha adaptado y le gusta». Anticipa, no obstante, que es una reconversión relativa, como se ha demostrado en el estreno liguero: «El otro día, en Arteixo, entró como mediocentro y en pretemporada jugó en las dos posiciones. Este año estará a caballo entre ambas».

Ginto exhibe autoexigencia. «Aunque todavía tengo muchas cosas que aprender como defensa, lo más importante es jugar», conviene. «La verdad es que la pasada no fue mi mejor temporada pero he progresado. Confío en hacerlo mejor en esta segunda».

«Parte de nuestro objetivo como club es que los jugadores den el salto; que esto sea un trampolín para ellos», explica Blanco, que aprecia en su pupilo nipón «potencial porque es muy joven y tiene cosas muy buenas». En algún momento, o sea, Ginto tendrá que reanudar su aventura. Apunta sobre su ruta: «Mi objetivo es ser mejor como futbolista... y como persona». Ese es el auténtico viaje.