Ana Seabra, nueva seleccionadora del equipo nacional femenino de Irán

El Mecalia Atlético Guardés sigue ampliando su representación internacional. Esta vez, lo hará de la mano de su entrenadora, Ana Seabra, que ha sido escogida como nueva seleccionadora del equipo nacional femenino de Irán para los próximos dos años. La técnica compaginará su nuevo puesto con su importante papel en A Guarda, viajando al país persa en las fechas del calendario liguero reservadas para la preparación de competiciones internacionales.

La primera de estas citas será precisamente la próxima semana, cuando la entrenadora del Guardés se desplazará a Teherán para incorporarse a su nuevo equipo. Del 15 al 21 de septiembre, Seabra tendrá tiempo para comenzar a trabajar con la plantilla, para la que tiene un primer objetivo ya en mente: hacer un buen trabajo en el Campeonato Mundial que se celebrará entre noviembre y diciembre en Alemania y Países Bajos, en el que Irán participará por tercera vez consecutiva.

Ana Seabra y su cuerpo técnico en A Guarda. / SportCoeco

La Federación de Balonmano de Irán, que anunciaba este fichaje en sus redes sociales el pasado fin de semana, define a la técnica como “una de las mejores entrenadoras actuales en Europa”, a la vez que pone en valor su “brillante currículum” tanto como jugadora como desde el cuerpo técnico de la Selección Portuguesa y del propio Mecalia Atlético Guardés. El Club miñoto, por su parte, la felicita por esta gran noticia y le desea la mejor de las suertes en este nuevo papel.

"Una experiencia que será muy enriquecedora”

La entrenadora del Guardés ha declarado sobre su nuevo puesto de seleccionadora femenina iraní que está “contenta por tener la oportunidad de trabajar con un país que ha demostrado su deseo de crecer en el balonmano asiático”, poniendo en valor la apuesta del equipo y sus ganas por hacer un buen Mundial.

“Obviamente, es un reto”, explica Seabra, pero destaca que será sobre todo “una experiencia, sin duda, muy enriquecedora”. En cuanto a su compaginación con su importante papel como preparadora del Mecalia Atlético Guardés, la técnica ha indicado que colaborará mano a mano con el staff de la selección persa “y presencialmente, durante las semanas internacionales, pero con la organización necesaria que siempre he tenido en los últimos años junto al club”, recuerda, en referencia a la ocasión en que colaboró como entrenadora ayudante de la Confederación Paraguaya de Handball el año pasado.